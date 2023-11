Ga. Jamnik se sprašuje, ali je nevoščljivost v naši DNK. Spomnimo se reka »naj sosedova koza crkne«. Mislim, da noben narod nima takega reka. Medtem ko bi naši sosedi pozabili na strankarske razprtije in družno podprli njihovega politika, da postane komisar v Bruslju (in bi tako lahko pomagal svoji državi), smo mi z veseljem preprečili imenovanje naše političarke. Pa kako smo pri mednarodno uglednem pravniku Danilu Türku iskali napake! Ob tem se pa ne razburjamo, ko so naši politiki dovolili odliv našega bogastva v tuje roke, ko so mižali pri velikih nečednostih. Ni nam mar za divja lastninjenja, za iskanje lukenj v zakonu, pisanje zakonov, ki so omogočala zlorabe itd. Velike nečednosti nas ne zanimajo – dovolj je, da nam politiki okupirajo naše možgane z manjšimi napakami konkurentov, medtem pa se lahko za našimi očmi dogajajo velike nečednosti. (Znana taktika »Držite lopova« se vedno obnese.)

Je nevoščljivost v DNK, kot se sprašuje avtorica članka? Stoletja življenja v majhnih skupnostih, v hribih, kjer ni bilo pretoka ljudi, idej, ima svoje posledice na mentaliteto. Ampak danes lahko, kot je na Frankfurtskem knjižnem sejmu ob predstavitvi Ljubljanskega manifesta bilo povedano, branje na višji ravni omogoča posamezniku ustrezno vedenje in znanje, da lahko sprejme najboljše odločitve, demokracije pa potrebujejo ustrezno informirane državljane, ki so pripravljeni prispevati h kolektivnim projektom v njihovi skupni družbi.

Majda Koren, Ljubljana