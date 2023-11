V Sloveniji imamo veliko pomanjkanje obdelovalne zemlje in vsi ti nakupovalni centri nam jo še dodatno uničujejo, in to v ravninskih predelih. Imamo zelo slabo samooskrbo z vsemi za življenje potrebnimi izdelki. V teh centrih pa se prodaja pretežno hrana iz uvoza, ki je lahko celo sumljive kvalitete oziroma hranilno osiromašena. Zakaj država in občine dopuščajo takšno rast trgovskih centrov, saj so tu naporna in slabo plačana delovna mesta, dobički pa odidejo v tujino? Malih trgovin s slovenskimi pridelki pa nikjer ni več. Ne razumem, kako smo padli v takšno potrošniško mrzlico, saj se nemalokrat zgrozim, ko vidim, kako ljudje vozijo po trgovinah polne vozičke hrane in pijače. Sociologi pravijo, da so take vrste vozički značilni za revno populacijo. Ali res postajamo populacija polnih vozičkov in revnih ljudi? Kje je tukaj pamet ljudi in ne vem koliko različnih državnih in civilnih institucij, da ustavi to nenasitnost trgovcev? Morda pa to nerazumno potrošništvo razen lastnikom trgovin koristi še komu?

Karolina Jarc, Ljubljana