Predsednik vlade Robert Golob se je na povabilo ljubljanskega župana Zorana Jankovića včeraj mudil na ogledu obnove hiš na Sneberskem nabrežju in začasnega nasipa ob Savi, ki ga zadnja dva tedna tam gradi Direkcija RS za vode. »Varnost je nekaj, kar lahko zagotovi samo država. Za nami stoji začasna rešitev, ki bo zagotavljala, da bodo ljudje do trajne ureditve lahko mirno spali,« je včeraj dejal Golob. Napovedal je, da bodo do konca leta našli učinkovito in trajno rešitev za celotno razlivno območje Save. »Brez tega, da vodi damo možnost, da se nekje razlije, ne bomo imeli trajne rešitve. Stroka je tista, ki bo do konca leta pripravila projektno nalogo za trajno rešitev, in takrat bomo jasno vedeli, do kdaj bomo lahko uredili območje vsaj za nekaj desetletij,« je še izjavil in dodal, da bodo do takrat začasni nasip strokovnjaki redno vzdrževali in pregledali pred vsakim vremenskim opozorilom.

Premierju izročili peticijo

Župan Janković se je premierju zahvalil za odzivnost in ponovno poudaril, da jo je Ljubljana v primerjavi z drugimi občinami dobro odnesla. Zato je občina v sodelovanju z Zvezo prijateljev Mladine Moste-Polje sama poskrbela za pomoč pri sanaciji hiš, ki jih je avgusta poplavilo. »Edino, kar smo prosili državo, je, da se čim prej reši Sava, da se stvar ne ponovi in da bodo občani lahko mirno spali,« je dejal. Igor Kastelic se je v imenu občanov nabrežja premierju zahvalil in mu izročil peticijo, ki jo je že v začetku novembra podpisalo 200 občanov in s katero so pristojne takrat pozvali, naj zgradijo začasno protipoplavno zaščito ob Savi. Pred obiskom začasnega nasipa sta župan in premier skupaj z ministrico Alenko Bratušek in sekretarjem Boštjanom Šeficem obiskala tudi naselje in si ogledala potek obnove. »Premier si je ogledal našo hišo, zanimalo ga je, do kod je segala voda in kakšna je bila škoda. Ogledal si je tudi zasilno protipoplavno ograjo, ki smo jo postavili sami. Prav tako ga je zanimalo, kako poteka obnova in kakšen je sistem ter ali bomo do novega leta uspeli končati obnovo,« je povedala Nadja Jurca, stanovalka nabrežja.