Že v ponedeljek naj bi v veljavo stopila strožja pravila evidentiranja delovnega časa, današnje dopoldansko poročanje Forbesa Slovenija pa je povzročilo dodatno paniko. Poročali so, da se bodo 'štempljanju' lahko izognili redki, a poleg visokošolskih učiteljev naj bi bili med njimi tudi različni funkcijonarji - sodniki, tožilci, ministri, župani in drugi višji uradniki.

Preveč birokratskih ovir

Han je danes za Dnevnik povedal, da se strinja z zaščito delavcev in da mora na tem področju obveljati red. »Vse zakonske rešitve morajo biti realno izvedljive in življenjske v praksi. Z birokracijo ne želimo dodatno obremenjevati delavcev in podjetij. To ne bi imelo nikakršnega učinka,« je povedal.

Včeraj so se sestali koalicijski predstavniki in se strinjali, da je zakon za mnoge zaposlene neizvedljiv in bo predstavljal več birokratskega in časovnega napora kot koristi.

Obstaja možnost, da inšpekcija za delo ne bi začela izvajati strožjega nadzora, dokler se ne dogovorijo o popravkih zakona. Gospodarski minister Matjaž Han poudarja, da je potrebno zakon novelirati, da postane bolj življenjski, ter priznati napako in popraviti, kar so naredili narobe.

Minister meni, da je potrebno vprašanje odpreti tudi v sami koaliciji, saj je dejstvo, da se ponedeljek, ko bi moral zakon začeti veljati, hitro približuje.

Mitja Gorenšček, glavni izvršni direktor GZS je dodaja: »Na GZS pozdravljamo spoznanje predstavnikov vlade, da je zakon, ki stopi v veljavo s ponedeljkom, neživljenjski. Prinaša preveč birokratskih ovir in praktično nobenih rešitev. Rešitve je treba iskati z nadzorom na terenu, ne pa s spreminjanjem zakona.«

Kaj pa v ponedeljek?

Glede na to, da je zakon sprejet, je smiselno sklepati, da bo s ponedeljkom treba začeti z evidentiranjem delovnega časa. Eden izmed možnih dogovorov bi lahko bil, da inšpekcija za delo nadzora ne bo začela izvajati, vsaj dokler se vlada in koalicija dokončno ne dogovorita o spremembi in preoblikovanju zakona. Več naj bi bilo znano po jutrišnjem sestanku koalicije in kasneje po seji vlade.