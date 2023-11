Šefi policij bi sodelovanje okrepili z oblikovanjem mešanih trilateralnih patrulj pri nadzoru meja in z izboljšanjem koordinacijske aktivnosti. V največji možni meri je treba tudi izkoristiti obstoječe oblike sodelovanja policij vseh treh držav pri odkrivanju in preiskovanju čezmejne kriminalitete, so danes sporočili s policije.

Kot je še predlagal Jušić, bo treba v bodoče razmisliti tudi o iniciativah za izboljšanje sodelovanja na celotni zahodnobalkanski migracijski poti. To so na primer redna srečanja šefov policij držav v regiji za boljšo izmenjavo informacij ter učinkovitejše preprečevanje nezakonitih migracij in kriminala, kar sta hrvaški in italijanski kolega tudi podprla.

O krepitvi sodelovanja pri nadzoru mej na zahodnobalkanski migracijski poti so že v začetku meseca v Trstu razpravljali notranji ministri Slovenije, Italije in Hrvaške Boštjan Poklukar, Matteo Piantedosi in Davor Božinović. Načelno so se dogovorili za okrepitev mešanih patrulj, skupne koordinacijske centre policij in redna srečanja ministrov ter šefov policij.