Začeli so kljubovati mrazu

Vrag je vzel šalo, zdaj gre zares! Včeraj je tudi uradno začela delovati cestna zimska služba. Pristojni za splužene ceste in policisti so zato stopili pred kamere in povedali, da so pripravljeni. Novinarsko konferenco so imeli včeraj ob 15. uri. Temperatura v Ljubljani je tedaj znašala reci in piši 16 (šestnajst!) stopinj Celzija.