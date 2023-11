Ljubiti morilca (založba Primus) je najnovejše delo Dnevnikovega priljubljenega kolumnista Dragana Petrovca. V kolumnah, ki so izšle v Dnevniku, tri pa so nastale še za tednik Mladina, se s spretnim peresom kritično in mestoma humorno loteva trendov, ki rahljajo tla za ljudi z nasilnimi tendencami. Zakaj je prišlo do tega, da je danes lažje ljubiti nasilneže, kolumnist premleva z več vidikov: »Nekatera okolja sama po sebi izvabljajo potenciale za nasilje. To so vse hierarhično strukturirane institucije: vojska, policija, cerkev, internati, različne oblike šol. Nasilnežev pa je več vrst. Na ravni partnerskih odnosov nekatere najprej ljubimo, nato pa se jih bojimo. Potem imamo razvpite morilce, ki so vzor nemajhni skupini ljudi, spomnimo se Breivika ter njegovega grozljivega pokola, kakršnega Evropa ni videla. Nekateri slovenski neonacisti se sklicujejo nanj, ga verbalno posnemajo in če bi bile razmere dovolj podporne, ga ne bi podpirali samo verbalno. Josef Fritzl je v zapor dobil 200 ljubezenskih pisem – podpisanih. Sprašujem se, ali je v ozadju še 2000 ali pa 20.000 enako čutečih, ki se ne upajo izpostaviti. Potem so tukaj politiki, ki k nasilju pozivajo tudi na zelo jasen način, recimo s tem, da zapišejo, da se je treba oboroževati. Kjer koli je mogoče nasilje, tam je priložnost zanj.«

Cvetoče psihopatske osebnosti

Sodobni način življenja v zahodnih kapitalističnih sistemih spodbuja narcisoidne, sociopatske in psihopatske osebnosti. To, da se na čelu najpomembnejših institucij, ki bi morale v osnovi delovati v dobrobit družbe in temeljnih pravic, pojavljajo ljudje z najslabšimi kvalitetami, med njimi tisti brez empatije, komentira tudi Petrovec. »Psihopatske osebnosti se rade prikopljejo do takšnih položajev, zato da obvladujejo ljudi. Po drugi strani pa lahko ljudje, ki prej niso kazali takšnih značilnosti, pridejo na položaj, ki je sam po sebi vabljiv za razvoj psihopatskih kapacitet. Ko jim uspe pod sebe dobiti določeno število ljudi, so morda zmožni celo oblikovati neko politiko, nakar zacvetijo kot psihopatske osebnosti.« Sogovornik med drugim piše o vzorcih nasilja, v katere privolimo vede ali nevede, o utrjevanju človeka s krivicami. Če oseba užije toliko trpljenja in nasilja, se lahko potem sama izživlja nad nekom šibkejšim, kar je pogost vzorec denimo pri starejših sorojencih, ki so nasilni do mlajših v družini. Ameriški admiral William McRaven na spletu ponuja deset načel za dobro ter pošteno vzgojo in življenje, v katerih razlaga, kako je treba s krivicami utrjevati človekov značaj, in kdor postane odporen proti hudim krivicam, ta zmore vse – seveda zmore brez težav ubijati, ker ta sentiment zlahka preoblikuje v takšna dejanja. »Dobro se spominjam razmer v JLA. Ko sem bil v oficirski šoli, so mnogi moji kolegi rekli: Samo da dobimo čin, potem bodo pa mladi, ki jih dobimo v roke, videli svoje. Navzgor se seveda niso upali upreti, navzdol pa je situacija razmeroma enostavna v mnogih okoljih.«

Tople grede za nasilje

V toplih gredah za nasilje sta učinkovita le močan civilni nadzor ter določena stopnja civiliziranosti in kulture. Kritični opazovalec družbe pri obravnavi nasilnih vzorcev seveda ne more mimo trenutnega krvavega dogajanja med Izraelom in Palestino, ki je v mesecu dni eskaliralo v grozljive razsežnosti. »Načelno gre za preplet sovraštva, ki je tam dolgotrajno; zdaj bo od tega vsak hip že sto let. Izvorno gre za to, da so Jude preganjali povsod. Tudi po letu 1945, po najhujši tragediji, ki se jim je zgodila, so jih še vedno preganjali na bolj prefinjene načine. V nobeni deželi jih niso hoteli. Zaključek zelo starega filma Exodus, ki je posvečen temu konfliktu, je na koncu zelo pesimističen, ker vse, ki se borijo za mir, bodisi na judovski bodisi na arabski strani, ubijejo lastni fanatiki. Film se pravzaprav zaključi sredi spopada. V Ameriki ni bil prav naklonjeno sprejet, tam je judovski lobi tudi sicer izjemno močan na mnogih področjih, zato se je zelo težko otresti njihovega enostranskega prikaza izraelsko-palestinskega konflikta. Trenutno se tam odvija dejanski genocid, ki je praktično že izvršen. Če imate 8000 mrtvih in od tega skoraj polovico otrok, potem nihče ne more reči, da to ni eden najhujših vojnih zločinov.«