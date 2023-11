Pobijanje civilistov in med njimi otrok, tistih najbolj nemočnih in ranljivih med nami, je zločin. Je zavržno dejanje. Ni več le odgovornost posamične države; postaja naša skupna odgovornost. Takšni napadi so napad na našo skupno temeljno človečnost in so skrb vseh nas.

Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča sankcionira neposredne napade na civiliste in otroke kot vojna hudodelstva. V primeru sistematičnih kršitev jih sankcionira tudi kot hudodelstva zoper človečnost. Mednarodno kazensko sodišče ima jasne vzvode za ukrepanje v primeru novačenja otrok v oborožene sile ali v primeru hudodelstev, ki so posebej uperjena zoper otroke. Slednje se dogaja v Gazi, kjer je dobra polovica prebivalstva mlajšega od 18 let.

Zato pozdravljam začetek preiskave v Gazi, ki jo je sprožil tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča, in ga podpiram pri njegovem delu. Zbiranje in ohranitev dokazov bo zelo pomembno. Verjamem, da bo preiskava dobro opravljena.

Nasilno uveljavljanje svojega prav na račun življenj nedolžnih, celo novorojenih in nedonošenih otrok, je nedoumljivo. Pridružujem se generalnemu sekretarju Organizacije združenih narodov v pozivu obema vpletenima stranema k takojšnji prekinitvi napadov na civilno prebivalstvo in otroke Gaze. Tudi vojne imajo pravila, ki veljajo za vse.

Brez ukrepanja postajamo soodgovorni za umiranje otrok v Gazi. Pomagati jim moramo zdaj. In naj se Hamas in Izrael pogledata v ogledalo.