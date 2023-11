Direktor Direkcije RS za infrastrukturo Bojan Tičar je na današnji novinarski konferenci dejal, da direkcija skrbi za 6133 kilometrov glavnih in regionalnih cest. V letošnji zimi bo za prevoznost cest skrbelo 951 delavcev. Na voljo pa imajo 419 plugov, 201 vlečni posipalec, 202 avtomatska posipalca, 53 snežnih frez, 550 kombiniranih vozil in 75.000 ton soli.

Tičar je ob tem voznike pozval k razumevanju v trenutkih, ko v zelo kratkem času pade obilna količina snega. »V takem primeru ne moremo biti na vseh pozicijah, se pa absolutno trudimo, da v čim krajšem času zagotovimo prevoznost vseh cest,« je zagotovil. Dodal je, da so vse informacije o cestah na voljo na spletni strani promet.si in na telefonski številki 1970.

Vodja zimske službe pri Darsu Zvonko Hribernik pa je dejal, da Dars vzdržuje 625 kilometrov avtocest in hitrih cest ter okoli 220 kilometrov ostalih voznih površin, kot so avtocestni priključki, razcepi, navezovalne ceste in servisne ceste.

Letos bo Dars za opravljanje del v zimski službi angažiral 470 sodelavcev, predvsem voznikov strojnikov, ki bodo upravljali s 174 tovornimi in 36 univerzalnimi vozili. Vsa vozila so opremljena z vso potrebno mehanizacijo za delovanje v zimski službi.

Dars je letos svoj vozni park dopolnil s 30 novimi tovornimi vozili, ki so opremljena z varčnimi in ekološko sprejemljivimi motorji, opremljena pa so z zimsko mehanizacijo, kot so čelni in bočni plugi, posipalniki, rezkarji in kesoni.

Dars ima trenutno na zalogi okoli 19.000 kubičnih metrov soli, in sicer v 14 nepremičnih skladiščih in 42 silosih za sol. Ob tem so letos na vseh 15 lokacijah namestili naprave za pripravo solne raztopine, ki jo bodo uporabljali za preventivno tretiranje voznih površin s t. i. postopkom tekočega soljenja.

»Ta postopek je zelo ugoden, ker je ekonomsko bistveno cenejši, saj je raztopina 20-odstotna, poleg tega pa vozila, ki brizgajo solnico, lahko vozijo s približno 70 kilometri na uro, s čimer ne povzročajo bistvenih motenj v prometu,« je pojasnil Hribernik.

Višji policijski inšpektor sektorja prometne policije v upravi uniformirane policije Robert Vehovec pa je spomnil, da je od danes do 15. marca za vsa vozila obvezna zimska oprema.

»V preteklih letih se je izkazalo, da največ težav povzročijo vozniki tovornih vozil, ki nimajo ustrezne opreme,« je opozoril. Prevozna podjetja in združenja je zato pozval, naj zagotovijo, da bodo tovorna vozila ustrezno opremljena, ob zimskih razmerah pa naj gredo na pot samo, »če vedo, da bodo lahko kos tem razmeram in da ne bodo povzročili težav na cestah«.

Pojasnil je še, da lahko upravljavec avtocest v določenih situacijah, na primer ob močnem sneženju, omeji promet na avtocestah in hitrih cestah za določene skupine vozil. Praviloma gre za tovorna vozila ali tovorna vozila s priklopniki, zato voznike teh vozil poziva, naj omejitve tudi spoštujejo.

Za vse voznike pa velja, da je treba zamrznjena ali zasnežena stekla in ogledala pred vožnjo očistiti. Voznike je ob tem pozval, naj v zimskih razmerah prilagodijo hitrost vožnje in varnostno razdaljo ter prilagodijo slog vožnje. Vehovec je še povedal, da bo policija v teh dneh poostreno preverjala opremljenost vozil.