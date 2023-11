Koncentracije ogljikovega dioksida (CO2), ki velja za najbolj škodljiv toplogredni plin, so bile lani s 417,9 delca CO2 na milijon delcev 50 odstotkov nad predindustrijsko ravnijo, rekordne so bile tudi ravni metana (CH4) in didušikovega oksida (N2O), opozorila organizacije povzemajo tuje tiskovne agencije.

Po podatkih WMO so bile koncentracije CO2 nazadnje tako visoke kot zdaj med tri do pet milijonov let nazaj. Takrat so bile temperature ozračja višje od dve do tri stopinje Celzija, gladina morja pa za od 10 do 20 metrov.

Takšne ravni toplogrednih plinov vodijo v nadaljnje segrevanje podnebja, v še več ekstremnih vremenskih dogodkov in v zviševanje gladine morja, je zapisano v 19. izdaji biltena o toplogrednih plinih.

Vodja WMO Petteri Taalas je danes v Ženevi izpostavil, da svet kljub več desetletjem opozoril znanstvene skupnosti, na tisoče stranem poročil in na desetine podnebnim konferencam ostaja na napačni poti.