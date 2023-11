V obsežni raciji, v kateri je sodelovalo 450 policistov, so v Sydneyju v Novem Južnem Walesu razbili eno največjih kriminalnih združb v zgodovini Avstralije. Na operacijo so se pripravljali leto dni, pod drobnogledom pa imeli združbo iz Libanona, ki naj bi s tihotapljenjem droge, orožja in tobaka zaslužila okoli milijardo dolarjev. Prijeli so 28 oseb, starih med 23 in 46 let, zaplenili dve toni droge (na ulici vredne 130 milijonov dolarjev), kup orožja, nakit, milijon in pol dolarjev gotovine, za dva milijona dolarjev kriptovalut, za tri milijone dolarjev ur prestižnih znamk, in tudi enega Lamborghinija.

Pomočnik policijskega komisarja Michael Fitzgerald je v izjavi za medije pohvalil delo svojih mož in dejal, da je združba, lovke katere so segale po celotni zvezni državi, Sydney terorizirala celih deset let. Potrdil je, da so skupino razbili in tako ne bo več predstavljala težav za to območje. Operacija je segla tudi čez avstralske meje. V Bejrutu so namreč aretirali enega najbolj iskanih moških na območju, 37-letnega Bilala Haoucharja, in štiri njegove sodelavce. Ali ga bodo izročili Avstraliji ali ne, še ni znano, ga pa sumijo ugrabitve in različnih kaznivih dejanj, povezanih z drogami. Na begu je bil že vse od leta 2018, ko je iz Avstralije pobegnil v Libanon.

V več dni trajajoči policijski operaciji je bil med prvimi prijet Bilalov brat, 40-letni Nedal Haouchar. Aretirali so ga še zadnji trenutek, saj je bil že na letališču v Sydneyju. Brata naj bi bila vodji doslej uspešne kriminalne združbe.