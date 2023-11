V Sindikatu poštnih delavcev (SPD) so tako kot vsi zaposleni ponosni, da je raziskava zaupanja Ogledalo Slovenije poštarski poklic uvrstila na tretje mesto, takoj za civilno zaščito in reševalci. »A na žalost med tistimi 20 odstotki, ki nam ne zaupajo ostajajo naši nadrejeni, ki se s to raziskavo hvalijo in njene ugotovitve uporabljajo pri promociji poštarskega poklica, sočasno pa načrtujejo zmanjšanje števila zaposlenih. In to od 150 do 200 manj zaposlenih v prometu. Žalostno, ljudje nam zaupajo, naši šefi pa bi se nas radi znebili,« so zapisali v izjavi, ki jo je podpisal pooblaščenec SPD Saša Gržinić.

Nezakoniti nadzori nad zaposlenimi

V SPD opozarjajo še na pritiske in na po njihovem mnenju nezakonite nadzore nad zaposlenimi. »Imamo dokaze, da se poštarje preverja preko signala GPS na mobilnih napravah in se jim na podlagi teh podatkov očita neupravičeno zadrževanje na dostavi in obenem zahteva vedno bolj absurden čas za opravljanja naših storitev.« Zato so v SPD prijavo o neupravičenem nadzoru nad zaposlenimi že poslali informacijskemu pooblaščencu. Opozarjajo še, da v javnosti krožijo informacije, da naj bi zaposlenim neupravičeno pregledovali elektronsko pošto, za kar v sindikatu še nimajo dokazov. »Skrbi pa nas, da so omenjeni pritiski na zaposlene nekaj, kar smo že videli pri marsikaterem podjetju, in sicer, da želi delodajalec preko ustvarjanja nemogočih pogojev za delo doseči, da ljudje sami zapustijo Pošto, preden bi prišlo do odpuščanj. Ne bomo dopustili vodstvu, da z nezakonitim nadzorom utemelji odpuščanje poštarjev,« še dodajajo v SPD.

V SPD ponovno poudarjajo, da je potrebna sprememba krovne zakonodaje, ki z določanjem cen poštnih storitev povzroča, da so nekonkurenčni, zato se vodilni pričnejo zgledovati po podjetjih, katerih poslovni model je zniževanje stroškov dela za vsako ceno. Ugotavljajo še, da tudi pri ministrstvu za gospodarstvo, kljub obljubam na začetku mandata, ni volje za spremembo krovne zakonodaje. »V SPD na to ne bomo pristali in bomo z vsemi razpoložljivimi sredstvi zaščitili naš ugledni poklic,« se na nerazumevanje odločevalcev, pritiske in načrtovano zmanjšanje zaposlenih odzivajo v Sindikatu poštnih delavcev.

Na očitke v Pošti Slovenije neposredno ne odgovarjajo

Za komentar očitkov o zmanjšanju števila zaposlenih smo povprašali tudi vodstvo Pošte Slovenije, ki na očitek sindikata, da predvidevajo zmanjšanje števila do 200 zaposlenih, ni neposredno odgovorilo. »Pošta Slovenije že dlje časa aktivno išče in na novo zaposluje prav osebe v prometu oziroma dostavi. Prosta delovna mesta objavljamo na zaposlitvenih portalih, na naši spletni strani in na straneh Zavoda za zaposlovanje RS,« pojasnjujejo in dodajajo, da so prav včeraj pričeli tudi kampanjo za iskanje novih zaposlenih v dostavi, kjer zaposleni Pošte Slovenije predstavljajo poklic iz svojih izkušenj. Po naših informacijah pa naj bi bili predstavniki delavcev na vprašanje, ali je glede na do 200 zaposlenih manj predviden program presežnih delavcev, dobili odgovor, da ne, saj da bo šlo za mehke metode z upokojevanjem in običajno fluktuacijo, tako da tak program ne bi bil potreben.

Na dodatno poslano jim vprašanje, na kakšni podlagi so skoraj mesec dni z GPS-om spremljali gibanje in dejavnosti poštarjev (pismonoš) ene od poštnih enot, v Pošti Slovenije prav tako neposredno ne odgovarjajo. Pojasnjujejo pa, da imajo vzpostavljena dva sistema spremljanja na daljavo. Prvi je GPS-sledenje vozil, ki prevažajo pakete in vrednostne pošiljke (tudi gotovino), z namenom obvladovanja varnostnih tveganj in logističnih procesov in zagotavljanja varnosti zaposlenih. In sistem, ki pri oddaji poštne pošiljke (potrditvi stranke s podpisom) odda geolokacijske koordinate z namenom dokazila o predaji pošiljke. Za oba sistema so vzpostavljeni interni akti, ki določajo, za kakšne namene se lahko podatki uporabljajo. O tem so vsi udeleženi zaposleni tudi seznanjeni. Pred vzpostavitvijo sistemov so opravili vse potrebne postopke v zvezi z obdelavo osebnih podatkov - tudi pri informacijskem pooblaščencu. Z morebitno prijavo informacijskemu pooblaščencu pa da niso seznanjeni, še odgovarjajo v Pošti Slovenije.

A po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah naj bi bile strokovne službe na sedežu Pošte v Mariboru v juniju pripravile zapis gibanja poštarjev ene od pošt ter beležile njihove premike in morebitne napake. To naj bi se bilo dogajalo skoraj ves mesec oziroma ob delovnih dneh. To naj bi bila tudi vsebina prijave informacijskemu pooblaščencu.