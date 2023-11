Statistiki upad cen na ravni proizvajalcev pripisujejo predvsem temu, da se jih primerja z lanskimi, ki so bile zaradi vojne v Ukrajini izjemno visoke, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Deflacijo na ravni proizvajalcev so sicer v Nemčiji oktobra zabeležili tudi na mesečni ravni, in sicer 0,7-odstotno. Analitiki so medtem pričakovali 0,2-odstotno inflacijo.