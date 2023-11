Policisti so na kraju izsledili poškodovanega 32-letnega moškega, ki je povedal, da je, medtem ko je spal na klopi, do njega pristopil neznani fant in ga začel brez razloga pretepati.

Policija je 16- in 19-letnika kmalu izsledila v bližini. 19-letniku, ki je dogajanje snemal, so izdali plačilni nalog zaradi kršitev zakona o javnem redu in miru. 16-letnika, ki je pretepal brezdomca in se zatem tudi upiral v postopku, so pridržali. Obveščeni so bili starši, sledi kazenska ovadba za kaznivo dejanje nasilništva in obdolžilni predlog zaradi kršenja zakona o javnem redu in miru.

Napaden moški naj bi po poročanju portala Regional Obala imel poškodovano arkado, obstaja tudi sum zloma nosu in čeljusti, pa tudi druge poškodbe glave.