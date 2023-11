Kritika: Zlo ne obstaja

Film se začne počasi, z dolgimi posnetki krošenj dreves v zimskem času, krajine in gozda in moškega, ki seka drva, in deklice, ki se potepa po naravi. To »Barje« ni daleč od Tokia, a tu še živijo mirno življenje ne le avtohtoni prebivalci, ampak tudi priseljenci, ki so potrebovali spremembo, mir. Ta mir skali prihod dveh predstavnikov podjetja, ki namerava v vasi zgraditi glamping – že ta absurden amalgam, »glamurozni kamping«, ne obeta nič dobrega. Vaščani argumentirano nasprotujejo, predstavnika, moški in ženska, pa se čez čas, četudi že sama dvomita o projektu, ponovno oglasita pri najbolj upornem vaščanu, ki živi sam s hčerko. Namesto da bi ga prepričevala v naložbo, se predvsem moški vse bolj navdušuje nad podeželjem, nad srnjadjo v bližini, ki »ni nevarna, razen če je ranjena«, kot pojasni domačin.