Gre za skupnostni projekt po sledeh foucaultovske antipsihiatrije, ladja pa je tudi aluzija na Platonovo kritiko demokracije kot »ladje norcev« in na tiste ladje, s katerimi so se v zgodovini otresali nezaželenih.Adamant je film o dobrih praksah, ki bi ga moralo obvezno videti vodstvo ljubljanske psihiatrične klinike​. Zjutraj se ladja Adamant odpre in počasi polni z uporabniki. Moški, ki v spremstvu kitarista poje, zelo dobro poje, je bil kdaj prej verjetno poklicni pevec. Postopoma vidimo, da je večina teh ljudi, ki prihajajo, nadarjenih, da jim likovne in glasbene delavnice omogočajo nadaljevanje ali novo odkrivanje ustvarjanja, da imajo pogosto izjemno lucidne uvide v svoj položaj in v položaj družbe, ki je s svojo očitno neozdravljivo, napredujočo norostjo odločilno prispevala k njihovi »norosti«. Večina je starejših moških, sicer šibkejših v vzdrževanju socialne mreže, a najbolj izgubljeni se zdijo najmlajši, ki nimajo opore v prejšnji preživeli »normalnosti«. Tu je tudi lucidnost glede lastnega položaja: »izgubila sem svobodo«, reče starejša ženska. A tu so tudi smeh, kuhanje, igrivost in tudi kritičnost do osebja. Tu so, nam pripoveduje Nicolas Philibert, vsaj košček svobode, naklonjeno okolje in druščina, to pa je tista temeljna podstat, v kateri človek ob vseh pritiskih in mukah še lahko najde vsaj kanček sebe in drugega.