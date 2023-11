Kritika: Daaaaaali!

Quentin Dupieux, avtor bizark Neverjetno, a resnično, Kajenje povzroča kašelj in Semiš jakna, se v svojem novem filmu Daaaaaali! poigrava s pripovedjo podobno kot Luis Buñuel v filmu Diskretni šarm buržoazije. Če se je Buñuleova komedija vrtela okoli kosila, do katerega ne pride in ne pride, se Dupieuxeva komedija vrti okoli intervjuja s Salvadorjem Dalijem, ki se nikoli ne zgodi. Judith, farmacevtki, ki je postala novinarka in ki jo igra Anais Demoustier, stalna sodelavka režiserja, namreč nikakor ne uspe opraviti pogovora s famoznim slikarjem. Enkrat mu ni všeč, da je intervju časopisen, in ne filmičen, drugič podre kamero, ko vztraja, da bo na lokacijo na plaži prišel z avtom, tretjič preprosto ne dvigne slušalke. In tako dalje.