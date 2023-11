Odgovornost za varnost prebivalcev nosi država in vlada se tega po besedah Roberta Goloba dobro zaveda. »V preteklosti je bilo tega zavedanja mogoče premalo, danes pa je na najvišji ravni,« je poudaril.

Nasip ob Savi, ki so ga v Sneberjah postavili v začetku novembra ob napovedi izredno povečanih vodostajev Save, je po Golobovih besedah ukrep za zagotovitev varnosti prebivalcev v času do izvedbe trajnih rešitev. »To je bil namen te začasne rešitve in zato se bo ta začasna rešitev tudi vzdrževala v naslednjih mesecih, dokler se zadeva ne uredi trajno,« je dejal.

To vključuje tudi prisotnost strokovne ekipe vsakokrat, ko bi pristojni napovedali močneje povečan vodostaj reke. »Ne bomo varčevali niti s sredstvi niti z ekipami"« je napovedal premier. Trajna rešitev mora po njegovih besedah vključevati razlivno območje za Savo. Zagotovil je, da bo za pripravo projekta poskrbela stroka, in sicer do konca leta.

Spomnil je tudi na vse ostale ukrepe, ki jih je vlada doslej sprejela za pomoč prizadetim v ujmah. Ničesar se ne da storiti čez noč, vendar opaža, da se ljudje tega zavedajo: »Verjamem, da lahko tudi v Sneberjah ljudje že vidijo, da bodo lahko nadaljevali svoje življenje na tej lokaciji. To se mi zdi najpomembnejše sporočilo.«

Prebivalci Sneberij: Zdaj spimo veliko bolj mirno

Župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković je pohvalil odziv prebivalcev Sneberskega nabrežja, ki so po njegovih besedah kljub zahtevnim razmeram in obsežni škodi ravnali tvorno in znali sodelovati. Izrazil je zadovoljstvo z Golobovim obiskom, saj ta po njegovih besedah potrjuje odločenost vlade k ukrepanju. Janković pričakuje, da bodo predlog trajne ureditve območja prebivalcem predstavili januarja.

Predstavnik prebivalcev Sneberskega nabrežja Igor Kastelic je izrazil »izredno zadovoljstvo« z ukrepi, ki so jim jih predstavili pristojni. Glede na napovedano sodelovanje stroke pričakuje učinkovite rešitve, prilagojene vsem posebnostim območja. Prebivalce posebej veseli, da so jim vso podporo izrazili tudi najvišji predstavniki države. »Kar smo slišali danes, nas pomirja. Vidimo namreč, da se bo težava reševala trajnostno,« je dejal. »Zdaj spimo veliko bolj mirno"« je poudaril Kastelic.

Ob tem je zanikal navedbe, da jim je pomoč v začetku novembra ob napovedi izredno povečanih vodostajev Save nudila samo občina. Kot je pojasnil, je bilo sprva res videti tako, a so nato z vsemi pojasnili dobili jasno potrditev, da je šlo za sodelovanje občine in države.

Sneberje je v soboto obiskala tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. Pozvala je k sprotnemu obveščanju ljudi na poplavljenih območjih ter opomnila, da je regulacija velikih vodotokov vprašanje, ki ga mora rešiti država in ne občina.