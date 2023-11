Film je zasnovan na resničnih dogodkih, dialogi pa so natančna rekonstrukcija transkriptov zaslišanja tistega dne. Satterjeva jih s pomočjo odličnih igralcev vizualizira kot napeto igro moči in manipulacije, skozi katero se počasi plasti predvsem lik preiskovanke, obenem pa tudi lika obeh glavnih preiskovalcev. Reality v tej živce parajoči tapiseriji vljudnostnih fraz, banalnega pomenkovanja, pokašljevanja, zatikajočega govora, naraščajoče nervoze in pasivnoagresivnih izmenjav spoznamo kot kompleksno osebnost, nekdanjo uslužbenko ameriške vojske, prevajalko iz obeh afganistanskih uradnih jezikov, izvrstno športnico in ljubiteljico živali, ki ji očitajo, da je v javnost poslala zaupni dokument o vmešavanju Rusije v ameriške volitve, agenta FBI pa kot vrhunska igralca, ki si prizadevata z vljudnostjo, neobveznim kramljanjem o crossfitu in navidezno skrbjo za njeno dobrobit bistroumno mladenko nadigrati in iz nje izbezati priznanje. Satterjeva med igrane dele občasno vrine tudi delčke zvočnih posnetkov zaslišanja, fotografije in instagram objave resnične Reality, ki gledalca vseskozi opozarjajo, da je film trdno vkoreninjen v resničnost, obenem pa skozi postopno luščenje resnice ustvarja otipljiv suspenz in učinkovito prikaže nemoč posameznika v boju proti državnemu aparatu.