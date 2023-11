Že tako katastrofalne razmere v bolnišnici Šifa, kjer so včeraj izkopali množični grob za okoli 200 razpadajočih trupel, ki so se nakopičila na hodniki bolnišnice, so se ponoči še zaostrile. Izraelski vojaki so namreč vstopili v del bolnišničnega kompleksa, kjer so iskali Hamasovce in jih pozivali k predaji. Vsaj pet Hamasovcev so ubili, odkrili so tudi orožje, so sporočili iz izraelske vojske.

Dr. Munir al Burš, generalni direktor ministrstva za zdravje v Gazi, je za televizijo Al Džazira povedal, da so izraelske sile napadle zahodni del zdravstvenega kompleksa. »Na območju, kjer se nahajamo, so velike eksplozije in prah. Menimo, da je prišlo do eksplozije v bolnišnici,« je dejal Burš. Pozneje so iz zdravstvenega ministrstva v Gazi (tako kot druge oblastniške strukture v enklavi ga vodi Hamas) sporočili, da se izraelski vojaki nahajajo v kleti bolnišnice, kjer naj bi streljali in izvajali bombne napade.

»Pred vstopom v bolnišnico so naše sile naletele na eksplozivne naprave in teroristične enote, sledil je spopad, v katerem so bili teroristi ubiti,« je sporočila izraelska vojska, ne da bi natančno navedla, kje je prišlo do spopada. Iz bolnišnice so sicer sporočili, da je bil napad najprej izveden v kirurškem in urgentnem oddelku.

Bela hiša deli mnenje Izraela

Do napada je prišlo nekaj ur zatem, ko so tudi v Beli hiši ocenili, da se pod bolnišnico Al Šifa nahaja Hamasov poveljniški center. Hamas to sicer zanika. Tudi v bolnišnici zdravniki vztrajajo, da Hamas njihovega poslopja ne uporablja za poveljniški center. Zaradi sporočila Bele hiše je Hamas pozneje ocenil, da je izraelska vojska dobila zeleno luč za napad. Izraelska vojska je zatrjevala, da so operacijo v Al Šifi izvedli po posebnih pripravah, z željo, da se civilistom ne povzroči škoda.

Po začetku izraelske operacije v Al Šifi so sicer iz Bele hiše sporočili, da nasprotujejo kakršnim koli napadom na bolnišnico. »Ne podpiramo napada na bolnišnico iz zraka in ne želimo, da bi v bolnišnici prišlo do streljanja, v katerem bi se znašli nedolžni ljudje, nemočni ljudje, bolniki, ki želijo dobiti zdravstveno oskrbo, ki si jo zaslužijo, in bi se znašli v navzkrižnem ognju. Bolnišnice in bolnike je treba zaščititi,« je v izjavi povedal tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost Bele hiše.

V Al Šifi naj be nahajalo vsaj 650 pacientov in okoli 7000 civilistov, ki so se zatekli na dvorišče bolnišnice in v njene stavbe. V jutranjih urah je izraelska vojska sporočala, da je v bolnišnico poslala hrano za dojenčke in mobilne inkubatorje, s katerimi bi lahko evakuiirali dojenčke, ki so v življenjski nevarnosti.

Generalni sekretar OZN Antonio Guterres je »v imenu človečnosti« spet pozval k takojšnji prekinitvi spopadov.