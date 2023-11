Če povzamemo besede enega od električarjev, s katerim smo govorili te dni, se, ko gre za čakanje na različne obrtniške izvajalce, ne pogovarjamo več o mesecih, temveč o letih. Vrag je vzel šalo, bi rekli, toda kot je pojasnil električar, ljudi, ki bi delali, preprosto ni, mladi, čeprav izobraženi za to področje, pa raje kako drugače zaslužijo denar. »Naše podjetje lahko šele naslednje leto vzame nove stranke, nekje od februarja dalje bi se dalo kaj dogovoriti,« je zatrdil.

Tak primer je zadnja leta kajpada daleč od unikatnosti in električarji niti niso najbolj iskani in podhranjeni ta čas na trgu. Kot je povedal Boris Upelj s portala Primerjam.si, kamor se lahko stranke obrnejo, ko iščejo izvajalce za najrazličnejša dela, so krovci že nekaj časa v samem vrhu najbolj iskanih obrtnikov. »Krovcev ni nikoli dovolj in primanjkuje jih povsod po Sloveniji. Podobna situacija je tudi na Hrvaškem,« je pojasnil.

Zakaj je prišlo do tega, je težko dati enoznačen odgovor, gotovo pa je eden od njih ta, da je to delo med mladimi manj zaželeno, ker je fizično naporno, garaško in lahko tudi nevarno. Ravno ta odmik k drugim vrednotam dela pa pomeni, da se vrzel v pomanjkanju krovcev samo še poglablja in jih bo v prihodnje še manj. Ko vam rečejo »nasvidenje naslednjo pomlad«, ni to nobena muha, pač pa realno stanje na trgu.

Poleg krovcev najbolj primanjkuje inštalaterjev sončnih elektrarn. Povpraševanje po njih je preprosto večje od ponudbe in ker je gospodinjstev, ki sončnih elektrarn še nimajo, veliko, je tudi priložnosti na trgu veliko in se v prihodnjih letih ne pričakuje upada povpraševanja. Med najbolj iskanimi so tudi vsi obrtniki, ki ponujajo storitve na področju gradnje, obnove in adaptacije hiš, stanovanj in kopalnic, je navedel Upelj.

Prav zato je treba danes na storitve večine obrtnikov, ki delujejo na področju gradenj in obnov, čakati dlje kot pred letom dni. Najdlje boste čakali na mizarje in ponudnike oken, od enega do treh mesecev, najmanj na električarje, vodoinštalaterje in slikopleskarje, ki jih boste povprečno čakali kakšna dva tedna do en mesec, kot je pokazala raziskava podjetja Primerjam.si. Dlje boste čakali na večino krovcev, kar 20 odstotkom sodelujočih v raziskavi so se izvedbeni roki podaljšali za en do dva meseca, ter na ponudnike ogrevalnih sistemov in toplotnih črpalk. Kot razlog so ti navedli povečano povpraševanje. Na polovico fasaderjev boste čakali mesec dlje kot pred letom dni in tudi v prihodnje se bodo njihovi izvedbeni roki še podaljšali, napovedujejo, prav tako napovedujejo nekaj malega podaljšanje izvedbenih rokov slikopleskarji in električarji.

Seveda ne boste na vse mojstre čakali po več mesecev, pomirja Upelj. »Vse je odvisno od projekta, od kategorije, tega, koga potrebujete, s katerim mojstrom se dogovarjate in v kateri regiji ste. Tako lahko dobite nekoga že z danes na jutri, ko gre recimo za popravila na električnem omrežju ali za čiščenje, na slikopleskarja boste morda čakali tri tedne, na keramičarja še malo dlje, medtem ko je treba za izvajalce večjih projektov, kakršen je gradnja hiše, pri katerih traja tudi dogovarjanje dlje časa, čakati nekaj mesecev,« je razložil Boris Upelj.

Nadaljevanje v tiskani izdaji ali mobilni aplikaciji Nedeljskega dnevnika

Čaka vas Božičnica Nedeljskega

Še več zanimivih člankov – denimo o tem, da že po tradiciji začenjamo nagradno akcijo Božičnica Nedeljska, ki jo pripravljamo skupaj z Lidlom, kaj je potrebno storiti, da bi bil avtomobil dobro pripravljen na zimske vozne razmere, kako znana slovenska tovarna Eta Kamnik praznuje stoletnico svojega obstoja, kako je bila nekdanja srbska košarkarica Olivera Čirković ena od vodij zloglasne kriminalne tolpe Pink Panter, kako so v časih, ko še ni bilo pralnih strojev, v Ljubljani prali perilo ... – pa v tokratni tiskani izdaji Nedeljskega dnevnika pri vašem prodajalcu časopisov ali na mobilni aplikaciji Nedeljski dnevnik.