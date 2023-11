David DePape je na sodišču pojasnil, da je bil nekoč politični levičar, ko se je seznanil z Donaldom Trumpom, je postal desničar, s Pelosijevo pa da se je hotel resno pogovoriti o končanju politične korupcije v ZDA.

Priznal je, da je oktobra lani udaril po glavi Paula Pelosija, zanikal pa je krivdo za poskus ugrabitve, kot mu to očita obtožnica. Čeprav trdi, da se je prišel le pogovorit, med drugim o obtožbah, da so Rusi leta 2016 pomagali Trumpu do izvolitve na položaj predsednika ZDA, pa je dejstvo, da je imel s seboj vrv in druge pripomočke.

Obtožnica mu očita, da je nameraval Pelosijevo zvezati in potem posneti njeno »zaslišanje« o korupciji. Podobno je po lastnih besedah nameraval storiti tudi z drugimi znanimi politiki, na koncu pa je želel prepričati predsednika ZDA Joeja Bidna, da vse skupaj pomilosti.

Paul Pelosi navaja, da se je oktobra lani ponoči prebudil in videl moškega v hiši, ki ga je spraševal, kje je njegova soproga. Odgovoril mu je, da je žena v Washingtonu, DePape pa odvrnil, da ga bo zvezal in bosta počakala, da pride nazaj. Prišla je policija in ga aretirala, sedaj pa mu grozi dosmrtni zapor.