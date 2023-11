»Slaba igra,« je po gostovanju v New Orleansu dejal Dončić, ki se je tudi pritožil, da je igrišče, ki ga New Orleans uporablja za turnir, spolzko in nestabilno. »Imamo 82 tekem v sezoni NBA. Seveda bodo slabi večeri. Igrali smo slabo. To je to.«

Kyrie Irving, ki je bil prvi med strelci s 35 točkami, ko sta se ekipi srečali dva večera prej, je dosegel 17 točk. Tudi Tim Hardaway Jr. je dosegel 17 točk, preden je trener Jason Kidd večino zadnje četrtine umaknil vse člane začetne peterke.

Mavericks so bili na splošno površni, zagrešili so 20 izgubljenih žog, kar je New Orleans spremenil v 31 točk.

»Noč je bila slaba, naša obramba, naša energija in izgubljene žoge so nam škodile,« je dejal trener Dallasa Jason Kidd. »Dajte priznanje New Orleansu. Prišli so ven in igrali so močno.«

Dallas Mavericks v nadaljevanju v noči na četrtek čaka gostovanje v Washingtonu pri Wizards.