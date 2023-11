Najprej je vojaško krilo Hamasa včeraj sporočilo, da je pripravljeno izpustiti 70 talcev, in sicer ženske in otroke, v zameno za petdnevno humanitarno premirje in izpustitev 260 palestinskih otrok in žensk iz izraelskih zaporov. Zatem je Washington Post sporočil, da naj bi Hamas osvobodil ne 70, ampak 100 otrok in žensk, Izrael pa poleg žensk in otrok tudi »mlade Palestince«. Končno je Katar, ki je glavni posrednik v pogajanjih, pozval Izrael in Hamas, naj ne zamudita priložnosti, ker zaradi vse slabšega položaja v Gazi takšne ne bo več. Potem je tiskovni predstavnik vojaškega krila Hamasa v tonskem posnetku Izraelu očital, da zavlačuje: »Sionisti so zahtevali osvoboditev stotih talcev, obvestili smo posrednika (Katar), da smo za to, če dobimo petdnevno premirje in pomoč našemu ljudstvu v Gazi – toda sovražnik se obotavlja.«

S takšnimi izjavami hočeta Katar in Hamas doseči, da bi države, ki imajo svoje državljane med talci v Gazi, zlasti ZDA in Francija, pritisnile na Izrael, naj popusti. Velik del izraelske javnosti z družinami talcev sicer že dolgo pritiska na izraelsko vlado. Sorodniki in prijatelji ugrabljenih so včeraj začeli petdnevni pohod iz Tel Aviva proti Jeruzalemu, kjer bodo pred uradom premierja od Netanjahuja zahtevali, da stori vse za njihovo izpustitev. Tudi ameriški predsednik Joe Biden je nakazal, da se nekaj premika. Včeraj je dejal, da verjame, da bo do dogovora prišlo, in sorodnikom ugrabljenih sporočil: »Držite se.« Vendar je položaj negotov. Za izraelsko vojsko ima uničenje Hamasa prednost pred osvoboditvijo talcev.

Množično grobišče v bolnišnici

Obrambni minister Joav Galant je dejal, da je Hamas izgubil nadzor nad mestom Gaza na severu enklave in da hamasovci »bežijo na jug« (najbrž pa v predore). Na jug je sicer po 7. oktobru zbežalo vsaj tri četrtine prebivalcev tega milijonskega mesta. Izraelski vojaki so včeraj tam zasedli parlament, sedež vlade in policije, prav tako inženirsko šolo, v kateri je »Hamas razvijal novo orožje in ga proizvajal«.

V mestu Gaza, v katerem od 27. oktobra poteka kopenska operacija izraelske vojske, ki je po lastnih navedbah doslej izgubila 46 vojakov, nobena od 16 bolnišnic ne deluje več. Nimajo več goriva za agregate, ki proizvajajo elektriko. Okoli največje bolnišnice Šifa so že peti dan potekali hudi boji. Razpadajoča trupla ležijo tudi pred vhodom, v bolnišnici pa so po navedbah enega od zdravnikov odprli množično grobišče, v katerega so položili že dvesto pokojnih pacientov, zdravnikov in drugih.

Izraelska vojska trdi, da je v predorih pod bolnišnico glavni štab Hamasa in da so včeraj hoteli osebju predati gorivo za agregat, a naj bi dobavo preprečil Hamas. Izrael bolnišnicam noče dobavljati goriva, ker se boji, da se ga bo polastil Hamas, ki v več sto kilometrih predorov elektriko potrebuje za delovanje ventilacije, brez katere bi bili ti neuporabni. Severno od bolnišnice Šifa so Izraelci že pred dnevi zasedli otroško bolnišnico Rantisi. Ob predvajanju posnetka bolnišnice je tiskovni predstavnik izraelske vojske Daniel Hagari dejal, da je v eni od sob, ki naj bi služile kot zaklonišče, Hamas hranil granate, bombe, rakete in raketomete. Dodal je, da je prav v tej otroški bolnišnici najbrž skrival talce.