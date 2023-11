Prvi pohod je bil leta 2000 v organizaciji takratnega turističnoinformacijskega centra. Društvo je nekaj let kasneje ustanovil Stanislav Bačar in ga nato tudi dolgo vodil, danes pa je na njegovem čelu Marijan Lozej. Z ustanovitvijo društva se je vsekakor vse postavilo na svoje mesto – člani društva so uredili pot, ki je stalno in dobro označena, potem pa so ob njej uredili prostore za počitek in razgledne točke ter postavili pet pitnikov z vodo in številne informacijske table, ki pripovedujejo o kulturni, naravni dediščini, pomembnih ljudeh, zanimivih zgodbah, turistični ponudbi …

Dobro označena pot

Pohod bo speljan skozi tri krajevne skupnosti, tri središča vasi in še več zaselkov, kjer domačini pohodnike tradicionalno gostoljubno sprejmejo. Tako bodo hrami po vaseh odprti, pohodniki pa dobrodošli. Prav tako bodo stojnice postavljene ob poti in na dvoriščih domačij, ob Jezercu v Marcih na Planini pa bodo pekli kostanj. Domačini bodo pohodnikom ob poti ponudili prigrizke in vino na kozarec, na koncu krožne poti pa bo kmečka tržnica, na kateri boste lahko kupili vipavske pridelke, tudi kakije.

Pot je dobro označena, da se pohodniki lahko sami znajdejo in se na pohod odpravijo kadar koli, začetek pa je predviden pod mogočnim hrastom pred vasjo Ustje, kjer bodo vsem postregli čaj ali kavo. Pot vas bo nato vodila v Dolenje, pa do sv. Marjete, nato do Nabojsa, kjer je razgledno počivališče pred vasjo Planina, tam pa se bodo predstavili domači vinogradniki. Pot se nadaljuje skozi zaselek Marci do Jezerca, od tam proti Ostremu vrhu, kjer je najvišja točka na pohodu, če boste imeli voljo, da se vzpnete na vrh, lahko pa se mirno odpravite po poti ob vznožju proti križpotju in jo ob kapelici uberete proti Šmarjam.

Bogato obložena kmečka tržnica

V vasi Potok vas bodo prav tako zaustavili domačini s svojo ponudbo, tu pot ostro zavije in jo mimo nasadov vrtnin ubere proti Jakulinom. Tu boste spoznali gostoljubje današnjih gospodarjev domačije, kjer se je rodil Matija Vertovec, osrednji postanek na poti pa bo v Šmarjah, kjer bo mogoče tudi nekaj toplega pomalicati. Ob 10.30 bo v cerkvi Marijinega imena potekala maša za pohodnike, ob 11.30 bo pri spomeniku Matije Vertovca na trgu pod cerkvijo tradicionalna proslava, odprta pa bo tudi spominska soba Matije Vertovca. Naslednja postaja bo v Vrtovčah, od koder vas bo panoramska pot peljala do Tevč. Sledi še spust do reke Vipave in zaselka Uhanje, sledijo Ustje in že boste na izhodišču, pod mogočnim hrastom pred vasjo Ustje, kjer bo bogato obložena kmečka tržnica.

Zanimivosti ob poti

Ob poti je kar nekaj naravnih in kulturnih spomenikov, na kar opozarjajo že omenjene informativne table. Veliko je naravne dediščine, na primer nahajališč fosilov, tudi takšnih, ki so bili tu najdeni prvič na svetu in so poimenovani po najditelju ali lokaciji. Prav posebna je cerkvica sv. Marjete, v Jakulinih je predstavljen Matija Vertovec, njegovo življenje in njegova dela, vas Potok so zaznamovali vojni časi, Šmarje so spomeniško zaščitena vas zaradi nadvse zanimive arhitekturne dediščine, Ustje so bile med vojno v celoti požgane in naselje je po vojni tako rekoč zraslo na novo. Več kot zanimiva je zgodba o mejnem kamnu in deželni meji, ki je Vipavsko dolino sekala kar povprek in oteževala življenje prebivalcem, ali pa tista o koritu pod Vrtovčami, kamor so nekoč hodile prat gospodinje iz obeh vasi, predvsem pa so veličastni razgledi, ki na Ojstrem vrhu sežejo na vse štiri strani neba.

*** Za pohod organizatorji ne zahtevajo startnine, zato s seboj na pot vzemite kakšen sendvič in pijačo, lahko pa si v Šmarjah na igrišču za šest evrov privoščite joto in kozarec vina oziroma soka. Sendviče s pršutom bodo ponujali tudi na stojnicah ob poti.