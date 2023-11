Po šestih krogih sta med 16 klubi v ligi prvakov s točkovno ničlo le Celje in Pelister iz Bitole. Pivovarji so po trikrat izgubili doma (Porto, Montpellier, Barcelona) in na gostovanjih (GOG Gudme, Magdeburg, Wisla Plock), njihov današnji nasprotnik pa je precej uspešnejši. Veszprem si z Barcelono deli prvo mesto v skupini B s po desetimi točkami (po pet zmag in en poraz), v prejšnjem krogu pa je Katalonce povozil v njihovi Blaugrani z 41:36.

Madžari pod vodstvom trenerja Momirja Ilića, nekdanjega rokometaša (med letoma 2004 in 2006 je bil član Gorenja) in reprezentanta Srbije, ki je igralsko kariero končal v Veszpremu leta 2019, prihajajo v Zlatorog v vlogi absolutnega favorita. O razmerju moči dovolj povedo že kvote na največji svetovni stavnici: na zmago Veszprema znaša le 1,10, na uspeh Celjanov 9,50, na remi pa 18,00. Zadnji poraz so Madžari doživeli konec septembra proti Gudmeju na Danskem, nato pa dosegli devet zaporednih zmag na domačem in mednarodnem prizorišču. V Evropi je nedavno padla Barcelona, pred dnevi pa na največjem madžarskem derbiju še Pick Szeged s 30:25.

Pred dvobojem z Veszpremom in rojakom, prav tako 41-letnim trenerjem Ilićem (za srbsko reprezentanco sta skupaj igrala deset let), celjski trener Alem Toskić pravi: »Veszprem je v tem trenutku zagotovo najboljša in najbolj 'vroča' ekipa v Evropi. Gre za nasprotnika, ki ga zelo dobro poznamo in ki ima na vsakem igralnem položaju vsaj dva vrhunska igralca. Tudi v letošnji ligi prvakov ima visoke, najvišje cilje in je v Celju papirnati favorit. A seveda se nikakor ne bomo vnaprej predali. Ker nismo pod pritiskom in imperativom zmage, bomo lahko igrali neobremenjeno in sproščeno, saj nimamo česa izgubiti.«

Le dva Madžara in kar 17 tujcev

Za Veszprem, ki je v svojih štirih dosedanjih finalih v evropski ligi prvakov štirikrat izgubil (Magdeburg 2002, Barcelona 2105, Kielce 2016, Vardar 2019), od leta 2010 pa se je sedemkrat uvrstil na sklepni turnir najboljše četverice v Kölnu, že od leta 2014 igra tudi Celjan Gašper Marguč. Popularni Gaši je po igranju za matični klub zapustil Celje, danes 33-letni desnokrilni igralec pa se bo v dresu »sovražnega« kluba iz mesta ob Blatnem jezeru zdaj na igrišču pomeril še s svojim drugim mlajšim bratom v celjski ekipi. V zadnjih sezonah je na celjskem desnem krilu igral Gal Marguč (jutri bo dopolnil 27 let), ki je pred letošnjo odšel v hrvaški klub Nexe Našice, nedavno pa se je članski ekipi pridružil še najmlajši brat, prav tako levoroki in komaj 17-letni Mai Marguč, ki je zamenjava za poškodovanega kapetana Žiga Mlakarja.

Za Gašperja, ki mu po letošnji sezoni poteče pogodba s klubom, vendar se dogovarja za njeno podaljšanje, bo zaradi brata tokratni obračun spet nekaj posebnega. Eden od kar 17 tujcev v Veszpremovi ekipi (poleg Slovenca še štirje Francozi, trije Španci, po dva Šveda in Egipčana, po en Islandec, Srb, Romun, Belorus in Rus), ki ima le dva Madžara, se zaveda razmerja moči na tekmi v Zlatorogu. »Glede na kakovost našega igralskega kadra, najboljšega v zadnjih petih, šestih sezonah, in letošnje rezultate smo na papirju seveda favoriti. A favoriti ne zmagujejo vedno, kar se je nam zgodilo proti Gudmeju. Celjani vsako sezono v Evropi odščipnejo kakšno točko favoritom, zato jih ne smemo podcenjevati. Upam, da bomo pokazali takšen obraz kot ob nedavnih zmagah proti evropskemu prvaku Magdeburgu in Barceloni, ne pa takšnega, kot smo ga na Danskem,« pravi Gašper Marguč, ki je nedavno odigral že 400. tekmo v Veszpremovem dresu.