Slovenska nogometna reprezentanca je na pripravah na kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo z Dansko v petek v Köbenhavnu in Kazahstanom v ponedeljek v Ljubljani opravila drugega izmed štirih treningov. Če so imeli v ponedeljek tisti, ki so igrali v nedeljo, regeneracijo, so včeraj vsi vadili na vso moč. Med najbolj prepoznavnimi obrazi zdajšnje generacije je branilec Jaka Bijol. Čeprav je star šele 24 let, se z 41 nastopi uvršča med najbolj izkušene reprezentante. »Zelo hitro je minil mesec dni med dvema akcijama reprezentance. Vsi smo komaj čakali, da se zberemo. Igralci smo sicer stalno v medsebojnih stikih, tudi ko smo v klubih. Vsi smo v pričakovanju sklepnega dejanja kvalifikacij, vendar posebne napetosti ni, saj smo že pred prvo tekmo v Kazahstanu vedeli, kakšen je naš cilj,« je pogovor začel postavni Korošec iz Vuzenice Jaka Bijol, ki je doživel preobrazbo iz vezista v branilca, saj je postal avtoritativni poveljnik slovenske obrambe.

Slovencem ustreza zgoščen urnik kvalifikacij

V slovenski reprezentanci se ne ukvarjajo veliko s težavami Dancev zaradi poškodb. »Danska ima dovolj kakovostnih igralcev, da bodo nadomestili manjkajoče. Kdor koli bo igral, bo zelo kakovosten. Ne smemo se ubadati s tem, kdo manjka pri Dancih. Prepričan sem, da se zaradi tega ne bomo preveč sprostili. Na vseh tekmah doslej smo gledali predvsem nase in zaupali v kakovost, ki jo premoremo. Razmišljati moramo, da bomo mi v pravi podobi. Če bo tako, lahko zmagamo v Köbenhavnu,« je posebej poudaril Bijol, ki je do trinajstega leta treniral nogomet in alpsko smučanje, v katerem je bil v svojem starostnem razredu tudi državni prvak v veleslalomu.

Čeprav je urnik kvalifikacij zelo zgoščen, to ne moti slovenskih reprezentantov, saj so v dobri formi, ki še raste iz tekme v tekmo. Ekipe, ki jim gre dobro, in med njimi je trenutno tudi Slovenija, si želijo, da si tekme sledijo druga za drugo, saj tako ni časa, da bi se izgubila pozitivna energija ali pozabile dobre stvari. Danska, ki je na zadnjem evropskem prvenstvu igrala v polfinalu, je po vseh kriterijih najzahtevnejši tekmec Slovenije. To bo derbi vodilnih ekip skupine H, oboji imajo po 19 točk. »Danska nas lahko spravi pod pritisk, a že velikokrat smo pokazali, da znamo tudi trpeti. Bomo pač stopili skupaj in bo vseh enajst garalo v trenutkih, ko bomo imeli slabše minute. Prepričan sem, da bomo tudi mi imeli dobre minute, ko bomo pokazali kakovost v napadu in bomo nevarni za danski gol,« je o tekmi v petek v danski prestolnici razmišljal Bijol.

Slovenija na zadnjih treh tekmah ni prejela gola

Slovenija na zadnjih treh tekmah ni prejela gola, za kar imajo največ zaslug vratar Oblak ter branilci Janža, Bijol, Blažič in Karničnik. »Smo v obdobju, ko vse deluje zelo dobro, tudi ko pride do rotacij. Nenazadnje pred Oblakom nismo le štirje, ampak nas je deset in vsak doda svoj prispevek pri branjenju gola,« je izpostavil Bijol. Odlično izhodišče pred finišem kvalifikacij vpliva tudi na samozavest ekipe, a obenem vsi ostajajo previdni. »Ostati moramo enaki in vedeti, kaj so temelji naše igre in na kakšen način lahko uveljavimo svoje odlike. Držati se moramo stvari, ki so nas pripeljale do vrha v skupini H. Naša odlika je kompaktnost, obenem vsak točno ve, kaj mora narediti v določenem trenutku. Edina prava miselnost za Köbenhavn je, da gremo v tekmo z načrtom, da osvojimo vse tri točke. Verjamem, da smo sposobni osvojiti prvo mesto v skupini,« je načrt razkril Bijol.

V serie A njegovemu klubu Udinese iz Vidma ne gre po načrtih, saj je po 12 krogih na 16. mestu z 11 točkami za eno zmago in osem remijev. V klubu je bil izbran za najkoristnejšega igralca meseca oktobra. »To je nedvomno lepo priznanje, a bi veliko raje videl, da bi nagrado dobil kdo izmed napadalcev. Če nagrado prejme obrambni igralec, to marsikaj pove o ekipi. Po menjavi trenerja, ki je prinesel novo energijo in ideje, se je krivulja obrnila navzgor. Na zadnjih treh tekmah je bil opazen napredek,« je končal Bijol, ki se je na trening pripeljal z električnim vozilom za golf.

*** 49. v drugem mandatu bo selektor Matjaž Kek v petek proti Danski vodil Slovenijo. S tem se bo izenačil po številu tekem iz prvega mandata med letoma 2007 in 2011.