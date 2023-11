Na sklepnem teniškem mastersu za moške v Torinu, kjer tekmuje najboljših osem igralcev na svetu, je večina med njimi dvignila glas. In ko glas družno dvignejo najboljši na svetu, se sliši v deveto vas. Razlog je neprestano menjavanje žogic. Na to temo je največ povedal drugi igralec sveta Carlos Alcaraz, ki je bil letos več tednov številka 1, a je moral naslov zaradi slabše forme ob koncu sezone ter nepopustljivem Novaku Đokoviću znova predati Srbu.

Alcaraz meni, da so poškodbe posledica menjavanja žogic

Med svojim prvim dvobojem v skupinskem delu tekmovanja v Torinu se je Alcaraz ​pritoževal sodniku zaradi žogic. Njegovi pomisleki so se vsaj od daleč zdeli odveč, saj bi kot nekdanja številka 1 svetovnega tenisa in najbolj obetaven teniški igralec na svetu lahko vedel, da sodnik nima ne moči ne volje sredi dvoboja menjati žogic. »Da vsak teden igramo z novimi žogicami, je popolnoma noro,« se je pritoževal Carlos Alcaraz. Španec je sproščal svojo energijo tudi zato, ker je v Torinu izgubil tretji dvoboj v nizu, kar se mu ni zgodilo, odkar se je priključil teniškemu vrhu. Priznati je moral premoč Nemcu Alexandru Zverevu. Pred tem je Carlita v Šanghaju premagal Bolgar Grigor Dimitrov, v Parizu pa Rus Roman Safiulin.

»Slišal sem, da med sezono igramo z več kot 20 različnimi žogicami. To nima nobenega smisla. Verjamem, da je tudi to razlog za marsikatero poškodbo med igralci tenisa. Tako ne gre več naprej. To se mora spremeniti,« se je jezil Alcaraz ter predlagal spremembo v boljšo smer: »Verjamem, da bi bilo bolje, če bi v posameznih delih sezone uporabljali isto vrsto žogic. Da bi denimo na začetku sezone v Avstraliji in na ameriškem betonu igrali z eno vrsto žogic, na evropski in južnoameriški turneji na pesku pa z drugo. Spremembe se lahko zgodijo, ko zamenjamo podlago, ne pa vsak teden,« meni Alcaraz, čigar besede so bile v zadnjih dneh najbolj slišane. Podobno razmišljata tudi Novak Đoković in Daniil Medvedjev.

Derbi le na papirju, saj je zmagovalec praviloma isti

Ruski teniški derbi med Andrejem Rubljovom in Daniilom Medvedjevom je osmič od zadnjih desetih dvobojev dobil slednji. Medvedjev je prikazal izjemen tenis, s katerim je že po prvem nizu pričaral Rubljovu na obraz frustracije, ki so kazale, da ne verjame več v svojo zmago. »Podlaga v Torinu je zelo hitra, zato igralci nimamo veliko možnosti za odvzem servisa. Ker so priložnosti redke, je še toliko bolj pomembno, da izkoristimo vsako. Dvoboj proti mojemu dobremu prijatelju je bil v prvem nizu poseben, saj sva imela oba veliko priložnosti. Reševal sem se z odličnimi prvimi servisi, Andreju to ni uspelo, in ta malenkost je odločila prvi niz,« je dejal Daniil Medvedjev ter na vprašanje, kako težko je igrati proti dobremu prijatelju, odgovoril: »Prijateljstva in sovraštva na igrišču ni. Vedno me zanima le zmaga. Če se kdo drug s tem obremenjuje, je velika možnost, da bo izgubil.«

Zmagovalec je v drugem nizu postal še bolj samozavesten, žogice je vračal vse globlje, po paraleli je udarjal neubranljivo. »Sklepni masters je edino tekmovanje v sezoni, na katerem lahko izgubiš dvoboj, pa na koncu osvojiš turnir. Tega se zavedamo vsi, a poraza vseeno ne želi doživeti nihče. Danes me čaka zelo pomemben drugi dvoboj, v katerem se med seboj pomerita zmagovalca. Če bom premagal Zvereva, bom morda že v polfinalu, v vsakem primeru pa zelo blizu uresničitve osnovnega cilja,« je dodal Medvedjev.

Žvižgi Stefanosu Cicipasu

Včeraj je prvo zmago dosegel Holger Rune, ki je zanjo potreboval pičle četrt ure. Pri vodstvu Danca z 2:1 v prvem nizu je namreč Stefanos Cicipas zaradi bolečin v hrbtu dvoboj predal. Grk ima v teniškem svetu veliko sovražnikov, ki si jih je nakopal z raznoraznimi dejanji, zaradi včerajšnjega si bo nakopal še kakšnega. Sploh med gledalci v dvorani, ki so kupili drage vstopnice, videli pa vsega 15 minut tenisa. Če bi Cicipas dvoboj predal pred začetkom, bi namesto njega lahko igral Hubert Hurkacz, ki je v Torinu rezerva in čaka na priložnost. Poljak sodi med najboljše igralce na trdi podlagi, tako da bi imel kljub dvema dvobojema teoretične možnosti celo za uvrstitev v polfinale. Priložnost bo sicer dobil jutri, a zgolj v enem dvoboju, ko mu bo nasproti stal prvi igralec sveta Novak Đoković.

Po žvižgih s tribun se je Cicipas nadihal zraka ter prišel na tiskovno konferenco, kjer so bili njegovi odgovori diplomatski, vprašanje pa, koliko iskreni. »Ne maram predajati dvobojev, a tokrat sem bil v to prisiljen. Zdravnik in fizioterapevt sta mi dala zeleno luč za nastop, a telo ni bilo kos naporom. Žal mi je za vse, ki ste navijali zame,« je med drugim povedal Stefanos Cicipas.

Torino v številkah Zelena skupina, 1. krog: Sinner (Ita, 4) – Cicipas (Grč, 7) 6:4, 6:4, Đoković (Srb, 1) – Rune (Dan, 8) 7:6 (4), 6:7 (1), 6:3, 2. krog: Rune – Cicipas 2:1 – predaja, Đoković – Sinner – večerna tekma, vrstni red: Đoković in Sinner po 1-0, Rune 1-1, Cicipas 0-2. Rdeča skupina, 1. krog: Zverev (Nem, 7) – Alcaraz (Špa, 2) 6:7 (3), 6:3, 6:4, Medvedjev (Rus, 3) – Rubljov (Rus, 5) 6:4, 6:2, vrstni red: Medvedjev in Zverev po 1-0, Alcaraz in Rubljov po 0-1, današnja para: Alcaraz – Rubljov (ob 14.30), Medvedjev – Zverev (ob 21. uri).