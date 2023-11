Trenutno so v svetovnem merilu kitajske in turške izvajalske družbe najbolj učinkovite v tem smislu. Moje osebno mnenje je, posebej za Kitajsko, da je to del nekega višjega načrta, ki ga ta država ima in ga tudi ne skriva. Oni so pri tem državno podprti, tako pri pridobivanju dela kot pri izvedbi, organizirani so, bi rekel, nekoliko po vojaško. To samo po sebi ni slabo, ampak to pomeni, da pridejo na neko območje z večjim številom delavcev, naredijo svoja naselja, nato pa so osredotočeni in intenzivno delajo samo v okviru enega projekta. Seveda pa takega načina dela v gradbeništvu v Evropski uniji že dolgo ni več. Oni delajo zunaj svojega okolja in to je dejansko edini učinkoviti način. Če bi zaposlili lokalne ljudi z lokalnimi plačami, to ne bi bil več tako enoten in učinkovit tim, kakršne imajo oni. To je ključni razlog, zakaj so učinkovitejši.

Torej ne gre več samo za ekonomiko, ampak tudi politiko, geopolitiko, če želite. siol.net