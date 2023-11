Za pravo stran zgodovine

Kar 40 dni se pred očmi svetovne javnosti že odvija največja morija in genocid 21. stoletja. Priča smo grožnjam izraelskih politikov z uporabo nuklearnega orožja ter napadi na stavbe Organizacije Združenih narodov, kjer se nahaja osebje ZN. Ker gre za državo Izrael, umetno zahodno anglocionistično tvorbo, ki jo izdatno podpira Amerika in zahodne elite, noben politik tako imenovanih suverenih, demokratičnih in svobodnih držav z Zahoda ne zahteva takojšnje ustavitve napadov Izraela na Gazo ter prekinitve diplomatskih odnosov z Izraelom in uvedbo gospodarskih in ekonomskih sankcij. Če to ne bi zaleglo, pa bi sklicali nujno sejo Organizacije Združenih narodov, kjer se sprejme resolucija in da Izraelu 72-urni ultimat, v katerem mora prenehati vse sovražne aktivnosti in svoje sile umakniti z območja Gaze. V primeru, da to ne bi zaleglo, pa vojaško intervencijo, s katero bi zaustavili Izrael in ga prisilili v mir in premirje. Temu bi potem sledila moralna, ekonomska in kazenska odgovornost vpletenih, predvsem izraelskih politikov in vojaških poveljnikov ter demilitarizacija Izraela. Seveda bi sledile reparacije in finančna povračila Palestincem.