Hudo pijan, a bi rad nazaj vozniško

Moškemu, ki je bil še dve uri po trčenju hudo pijan, so začasno, do konca kazenskega postopka, odvzeli vozniški izpit. Z zagovornikom sta se pritožila, češ da vozniško nujno potrebuje in da v zadnjih dveh letih ni storil hujšega prekrška. A tudi predlani so ga zalotili med vožnjo pod vplivom alkohola.