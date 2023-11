Mislim svoje mesto: Voli za volani

Z avtom se v mestu ne vozim, ker je kolo moj avto. Zadnjič pa sem morala po neko veliko reč z avtom. Doživela sem resen kulturni šok. Bilo je pozno popoldne in bil je dež. Nekaj časa smo se pomikali po polžje, potem je vse obstalo, na križišču med Šmartinsko in Vilharjevo. Semaforji so nizali barve v prazno, vozniki (to pomeni 90 odstotkov) so se z vseh štirih strani zabili v križišče in tako smo tičali v šah-matu. Spomnila sem se neverjetnih voženj po azijskih velemestih: stokrat več avtomobilov, veliko hupanja, mahanja, a vse skupaj se premika, kroži. Tu voli besno rinejo drug v drugega in obtičijo. Ko sem končno prišla na Vilharjevo, sem spoznala še en trik: nam, ki smo šli ravno, je zasijala zelena, a tisti, ki so z nasprotne strani zavijali na Železno cesto preko našega pasu, so v izjemno dobro uigrani povezanosti – prvi naglo izsili, drugi mu utečeno hitro sledijo za petami – popolnoma onemogočili naše premike. Prometna pravila ne obstajajo, le nagon močnejšega. Štiri zelene semaforje – ne pretiravam – smo čakali, ker mlada voznica ni bila kos besnim izsiljevalcem. Na izteku na Dunajsko semaforji niso delali. Nikjer nobenega policaja. Prisiljeni smo bili, v temi, dežju, izsiljevati čez štiri pasove. Peška, ki je skušala priti čez prehod, je za las ušla bolnišnici, voznik se je zapodil vanjo, zavrl, nato pa jo dobesedno tiščal s prehoda. In seveda, avtobusi so stali, tako kot nenehno stojijo. Avtobusi so najbolj počasno transportno sredstvo v mestu.