#promet Policisti in redarji v dveh križiščih

Prometne zamaške, ki so zadnje tedne predvsem v času popoldanske konice hromili promet v središču prestolnice, bosta Mestna občina Ljubljana in policija poskušali reševati tako, da bodo v dveh pomembnih križiščih promet pomagali usmerjati policisti oziroma policisti in mestni redarji.