»Hadžikurbanov je bil kot borec posebnih enot povabljen k podpisu pogodbe o sodelovanju v posebni vojaški operaciji. Ko se je pogodba iztekla, je bil s predsedniškim dekretom pomiloščen,« je pojasnil njegov odvetnik.

Nekdanji detektiv je bil eden od petih, ki so bili obsojeni umora Politkovske, novinarke, ki je delala za časnik Nova Gazeta.

Njena družina in časnik sta pomilostitev obsodila. »Ta pomilostitev za nas ni dokaz odrešitve in kesanja morilca,« sta zapisala v skupni izjavi in poudarila, da gre za krivico.

Politkovska je bila znana po svoji ostri kritiki do Kremlja, ruskega predsednika Vladimirja Putina, pa tudi do čečenskega voditelja Ramzana Kadirova. Leta 2006 je bila umorjena v dvigalu njenega stanovanjskega bloka v Moskvi.

V Ukrajini naj bi se sicer borilo na tisoče ruskih zapornikov, lokalni mediji pa poročajo, da so nekateri po vrnitvi s fronte že zagrešili nove zločine.

Kremelj je v petek priznal, da so za boje v Ukrajini rekrutirali zapornike. Tisti, ki se »s krvjo odkupijo za svoje zločine«, pa so lahko tudi pomiloščeni, so dodale ruske oblasti.

Po ocenah vodje neodvisne skupine za pravice zapornikov Olge Romanove je Rusija za boje v Ukrajini verjetno rekrutirala že 100.000 zapornikov. Lokalni ruski mediji medtem poročajo o več primerih pomiloščenih zapornikov, ki so po vrnitvi s fronte zagrešili huda kazniva dejanja, vključno z umori.