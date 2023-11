Plinovodi, Marjan Eberlinc - Konec ere energetskega direktorja z najdaljšim stažem

Aprila se izteka mandat dolgoletnemu direktorju državne družbe Plinovodi Marjanu Eberlincu in po naših informacijah na nov mandat ne more računati, četudi bi si zanj nemara prizadeval. Za njegovega naslednika se vse glasneje omenja Klemna Ferjančiča, ki je sicer zadnjih devet let Eberlinčev svetovalec. Ker bo plin še desetletja pomemben del energetske mešanice naše države, hkrati pa družba Plinovodi skrbela za nadgradnjo plinovodnega omrežja, bo pred direktorskimi vrati te družbe v naslednjih mesecih nedvomno še nekaj prerivanja.