Vlada je 15. septembra na dopisni seji določila, da se Upravi RS za zaščito in reševanje zagotovi povračilo upravičenih intervencijskih stroškov prostovoljnih gasilskih enot, ki so posredovale v poletnih neurjih, v višini 2.325.773 evrov. Za upravičene intervencijske stroške prostovoljnih gasilskih enot, ki so nastali med posredovanjem v avgustovskih poplavah, pa je vlada na isti dopisni seji namenila 10.296.746 evrov.

Gasilska zveza je doslej prejela 1,5 milijona evrov iz naslova povračila intervencijskih stroškov, nastalih v poletnih neurjih. Prejeli so tudi pet milijonov evrov povračil za intervencijske stroške, ki so nastali v avgustovskih poplavah. Preostala sredstva bodo skladno s pogodbo prejeli po poslanih zahtevkih na upravo za zaščito in reševanje, so pojasnili na gasilski zvezi.

Ob tem so pojasnili, da so že kmalu po prvih dneh neurij določena podjetja in posamezniki donirali sredstva, za zdaj v višini približno 1,7 milijona evrov. Donirana sredstva bodo na podlagi razdelilnika, ki ga bodo potrdili organi Gasilske zveze Slovenije, razdelili med gasilska društva, ki bodo prijavila nastalo škodo na gasilskih domovih v julijskih neurjih in v avgustovskih poplavah.

S takšnim postopanjem imajo že bogate izkušnje, denimo v primeru obsežnega žledoloma 2014 in lanskoletnih požarov na Krasu. Ob tem so zatrdili, da bodo vsa prejeta sredstva razdelili transparentno in o tem obvestili tudi javnost. Nekatere donacije, tako finančne kot v opremi, so prostovoljna gasilska društva in lokalne gasilske zveze prejele neposredno od donatorjev, so pri gasilski zvezi še zapisali v sporočilu za javnost.