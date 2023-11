Na ministrstvu za solidarno prihodnost so včeraj razgrnili ukrepe na področju stanovanjske politike, ki je ena osrednijih točk obljub koalicije. »Cilj, ki je še zmeraj realen in smo ga kot ministrstvo redno komunicirali, je, da je v tem mandatu možno zagnati gradnjo 5000 stanovanj,« je glede gradnje javnih najemnih stanovanj poudaril državni sekretar na ministrstvu Klemen Ploštajner. Drugi cilj s tega vidika je do leta 2026 vzpostaviti sistem na takšen način, da se bo lahko v državi letno zgradilo 2000 javnih najemnih stanovanj. Da bi zagotovili takšen obseg gradnje na letni ravni, bi bilo po besedah Ploštajnerja po letu 2026 potrebnih med 100 in 150 milijonov evrov letno. V obdobju 2023–2025 je medtem za projekte v teku na voljo okoli 135 milijonov evrov.

Od tega je iz državnega proračuna predvidenih po 25,5 milijona evrov na leto za dokapitalizacijo Stanovanjskega sklada RS (SSRS). Iz te pogače bo 10 milijonov evrov na leto namenjeno neposredno za projekte republiškega stanovanjskega sklada, preostalih 15 milijonov evrov pa za sofinanciranje programov lokalnih skupnosti. Gre za ugodne kredite republiškega sklada občinam in lokalnim stanovanjskim skladom. V tem triletnem obdobju je predvidenih še skupno okoli 60 milijonov evrov evropskih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost, in sicer za 34 projektov s skupno 1036 stanovanj, ki jih bodo gradili republiški in lokalni skladi ter občine.

Stanovanjsko politiko sedanje oblasti tako kot druga področja, kjer si je vlada Roberta Goloba na začetku mandata zadala reformne premike, zaznamuje negotovost, kaj od tega in v kakšni meri bo na koncu izpolnjeno. Ko govorimo o stanovanjih, je vlada še februarja letos po koalicijskem vrhu recimo napovedala vzpostavitev sistema, po katerem bi letno lahko v državi zgradili 3000 novih javnih stanovanj. Številka je torej danes v primerjavi s februarjem nižja za tisoč stanovanj. Takrat je bilo tudi rečeno, da je reforma namenjena temu, da se celoten stanovanjski fond na trgu poceni za vse in da bo vlada za to iz proračuna za gradnjo namenila približno 100 milijonov evrov na leto.

Sistemski vir bodo zacementirali leta 2025

Na resornem ministrstvu so včeraj pojasnili, da bo ta sistemski namenski vir za gradnjo javnih najemnih stanovanj opredelil poseben zakon, ki bo predvidoma nared 2025. »Kakšna bo narava vira, je v tem trenutku še preuranjeno govoriti,« je dejal Ploštajner. Dodal je, da bi bilo treba zagotoviti še druge vire, morda prek SID banke, občin, tudi z zemljišči, in iz podnebnega sklada. Z vidika financiranja naj bi bil del reševanja stanovanjskega problema tudi davek na nepremičnine, kar je zapisano v koalicijski pogodbi. Na ministrstvu za solidarno prihodnost takšen ukrep še naprej podpirajo, a tudi poudarjajo, da je zadeva v pristojnosti ministrstva za finance. Davčna reforma, del katere je tudi omenjeni ukrep, je sicer že nekaj časa pospravljena z mize.

Na ministrstvu za solidarno prihodnost ob tem v letu 2024 načrtujejo prenovo stanovanjskega zakona. Prenoviti želijo sistem neprofitne najemnine, saj da se sedanji pri novejših stanovanjih še obnese, pri starejših pa, da je neprimeren, saj ne omogoča vzdrževanja teh stanovanj. Obeta se tudi regulacija najemnega trga. Med drugim z ažurnim evidentiranjem najemnih poslov, s čimer želijo zmanjšati oddajanje na črno. Prav tako želijo povečati varnost najemnih razmerij, in sicer z določitvijo minimalne dolžine najemne pogodbe. Po zgledu iz tujine bi bila lahko določena triletna minimalna dolžina najemne pogodbe. Ministrstvo pri tem predlaga razmislek v smeri določitve različnih davčnih stopenj glede na trajanje najemne pogodbe.

V pripravi so tudi zakonske rešitve na področju kratkoročnega oddajanja nepremičnin (Airbnb), ki je v pristojnosti gospodarskega ministrstva. Na ministrstvo za solidarno prihodnost menijo, da bi bilo takšno oddajanje nepremičnin potrebno omejiti na skupno 30 dni na leto in na stanovanja, v katerih imajo lastniki prijavljeno prebivališče. Tisti, ki bi želeli stanovanje oddajati za dlje časa, bi torej morali odpreti dejavnost in tudi spremeniti namembnost stanovanja. x