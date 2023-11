John Fitzgerald Kennedy se od kolegov, s katerimi si deli usodo, razlikuje po tem, da ne zaseda zgolj mesta v politični, ampak tudi v popularnokulturni zgodovini. Kennedy je prvi predsednik, ki ga je dvignila televizija, obenem pa politik, ki je združil svet politike in zabavne industrije, kar je v teh časih tudi pri nas potrjen prototip sodobnega politika.

Politiki pred Kennedyjem so že na videz predstavljali svet starejših, medtem ko je Kennedy predstavljal mladostnost, pa čeravno je bil fizično dejansko razvalina s kroničnimi težavami v hrbtu. JFK je predsednik postal pri 43 letih in je po Theodoru Rooseveltu, ki je predsednik postal pri 42 letih, drugi najmlajši ameriški predsednik. A Roosevelt, pod čigar vodstvom so ZDA na ameriški celini prevladale nad dotedanjimi kolonialisti Španci in počasi začele postajati svetovni policaj, je že na videz deloval starejše. Obenem pa v času Roosevelta seveda še ni bilo televizije, medtem ko je v času Kennedyja že delovala na polnih obratih.

Gladka zmaga v prvem TV-dvoboju

Prvi ameriški predsednik, ki je nastopil na televiziji, je bil leta 1939 Franklin Delano Roosevelt, vendar pa se je šele 26. septembra 1960 v predsedniški tekmi med Kennedyjem in Richardom Nixonom zgodil prelomni dogodek. Neposredno soočenje obeh kandidatov, na katerem so volivci lahko prvič videli kandidate v neposrednem prenosu. Kennedy je na tem prvem soočenju Nixona, ki je pred televizijsko debato veljal za favorita in po javnomnenjskih raziskavah vodil za šest odstotnih točk, prehitel in na koncu tudi zmagal. Predstavil se je tak, kot se ga svet spomni še danes. Zagorel, športen, mladosten in upe budeč, medtem ko je bledi Nixon, ki je imel pred tem operacijo kolena, povrhu vsega pa je nastopil še z vročino, deloval utrujen in manj obetaven.

Zgovorna podrobnost tistega soočenja je, da sta oba pred nastopom krepostno zavrnila, da bi ju v maskirnici naličili, vendar pa je Kennedy to storil že pred tem v krogu svoje ekipe. Večja medijska spretnost Kennedyjevega štaba ni bila naključna. Ko gre za njegovega očeta Josepha P. Kennedyja, se pretežno poudarja, da je bil bankir, trgovec z alkoholom in politik, a starejši Kennedy je bil močan igralec tudi v svetu zabave. Po bankirski karieri je denar investiral v distribucijo filmov oziroma v zakup kinodvoran, pozneje pa je postal tudi producent hollywoodskih filmov. Svet zabave je bistveno vplival tudi na njegovega sina, kar ga je po prevladujočih teorijah posledično tudi stalo glavo.

Kennedy in Sinatra

Po očetu Josephu se je z ambicijo postati producentka v Hollywood napotila tudi leta 1924 rojena ​Patricia Kennedy, ki je tamkaj spoznala Petra Lawforda in se z njim leta 1954 poročila. Ta je bil angleški filmski igralec deloma plemenitega rodu, ki je leta 1945 zaslovel v filmu o Lassie, leta 1959 pa ga je Frank Sinatra povabil v združbo Rat Pack. To je bila neformalna skupina zabavljačev, v kateri so bili ob Sinatri še Dean Martin, Sammy Davis Jr in Joey Bishop. Ekipa je delovala predvsem v Las Vegasu, kjer so nastopali v najprestižnejših igralnicah. Prek Lawforda se je Kennedy spoznal tudi s Frankom Sinatro, obenem pa je zašel na območje interesa organiziranega kriminala oziroma italijanske mafije, s katero je bil Sinatra povezan malodane izhodiščno. Sinatra je odrasel v Hobokenu v New Jerseyju, kjer je domovala ena od šestih ključnih newyorških mafijskih družin, tudi igralnice v Las Vegasu je v tistih časih vodila mafija. Na Sinatrove povezave z organiziranim kriminalom je, mimogrede, namignil tudi film Boter. Prizor, v katerem mafija odreže glavo konja filmskega producenta, ki pevcu Johnnyju ni hotel dati vloge v filmu, ki bi obudila njegovo kariero, naj bi namigoval na Franka Sinatro in njegovo pridobitev vloge v filmu Od tod do večnosti iz leta 1953. Ob vzponu rock'n'rolla je Sinatrova kariera začela pešati, z dotično filmsko vlogo pa je res obudil svojo kariero, pa čeprav obstaja tudi razlaga, da mu je dejansko ni prinesel mafijski pritisk, ampak beseda njegove tedanje soproge Ave Gardner, ki je prepričala režiserja.

Bing Crosby namesto Sinatre

J. F. Kennedyju je druženje s Sinatro, ki ga je že med nastopom v Las Vegasu leta 1960 napovedal kot »novega predsednika ZDA«, godilo na več načinov. Poleg tega, da je Sinatra med igralci in pevci vzpostavil široko in vplivno mrežo podpore za Kennedyja, mu je zagotavljal tudi ženske. Kennedy, ki je bil od leta 1953 poročen s prav tako zvezdniško Jacqueline Bouvier, ni mogel zadrževati postranskih spolnih apetitov. Ključno usodna pa ni bila Kennedyjeva zveza z Marilyn Monroe, ampak z Judith Campbell, ameriško igralko, ki je bila pred tem priležnica Franka Sinatre, potem pa je sočasno ljubimkala tako s Kennedyjem kot s Samom Giancano, velikim čikaškim mafijskim šefom. Obenem naj bi prenašala sporočila med enim in drugim.

Skupna tegoba Kennedyja oziroma ameriške države ter mafije in Giancane je bila Kuba. Po Castrovi revoluciji je mafija tamkaj izgubila zabavišča, kar je navrglo sodelovanje s Cio pri neuspelem poskusu atentata na Castra. A vse naprej od tega, vključno s tem, da je Giancana v Chicagu poskrbel, da je Kennedy tamkaj zmagal, potem ko je ta postal predsednik, pa je požrl obljubo, da bo mafijo pustil pri miru, zaradi česar naj bi ga ubila, so do danes trajajoče teorije zarote brez dokončnega odgovora.

A dejstvo je, da je bil Kennedy ubit vsega pol leta po tem, ko se je končalo njegovo prijateljstvo s Sinatro. Marca 1962 naj bi se Kennedy ob obisku Palm Springsa, kjer je imel Sinatra hišo, nastanil pri njem. Sinatra je preuredil hišo, okrepil telefonske napeljave, zgradil posebna bivališča za spremstvo in zgradil vzletno ploščad za helikopterje. A Robert Kennedy, mlajši predsednikov brat, ki je tedaj zasedal položaj generalnega državnega tožilca, njegova osrednja agenda pa je bila boj proti organiziranemu kriminalu, je brata prepričal, da ne more biti gost v hiši človeka, čigar povezave z mafijo so bile javno razvpite. Nastanil se je (kako sramotno za Sinatro) pri konkurenčnem pevcu Bingu Crosbyju​. Po tem dogodku je Sinatra prekinil stike tako s Kennedyjem in Crosbyjem kot z Lawfordom, ki ga je enostavno izločil iz skupine Rat Pack in prenehal podpirati demokrate.