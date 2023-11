Obveznost vodenja evidenc oziroma po domače štempljanje, obstaja kot dnevna obveznost delodajalca že sedaj, novela zakona, ki se bo začela uporabljati 20. novembra predvideva le podrobnejšo opredelitev, kako jih voditi, da bodo urejene evidence v interesu tako delavca kot tudi delodajalca in da bodo upravičevale svoj bistveni namen - uveljavitev zakonskega določila o 40-urnem delovniku in počitku med delovnim časom, je na današnjem pogovoru z novinarji povedala generalna direktorica direktorata za delovna razmerja na ministrstvu za delo Katja Rihar Bajuk.

Kot je pojasnila, se s spremembami zakona odzivajo na večletna opozorila Inšpektorata RS za delo, da so kršitve, vezane na delovni čas, odmore in počitke ene najpogostejših na področju delovnih razmerij, sama zakonodaja pa inšpektorjem ne omogoča učinkovitega nadzora in kaznovanja kršiteljev,

Pet sklopov sprememb

Novela prinaša pet ključnih sklopov sprememb. Po novem bo obveznost vodenja evidence o delovnem času veljalo ne le za zaposlene, temveč za vse, ki na kakršnikoli pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu. Samozaposlenim, ki nimajo zaposlenih, evidence o izrabi delovnega časa zase tudi v naprej ne bo treba voditi.

V evidenco bo odslej treba vpisovat čas prihoda in odhoda delavca z dela, izrabo in obseg izrabe odmora med delovnim časom, pri čemer bo treba navesti le, ali je bil odmor izrabljen in v kolikšnem obsegu, ne pa denimo tudi, kdaj se je začel in končal. Prav tako bo treba zabeležiti opravljene ure v drugih posebnih pogojih dela ter v neenakomerno razporejenem delovnem času ali v začasno prerazporejenem delovnem času, s čimer naj bi bilo razvidno, ali gre denimo za izmensko ali nočno delo. V evidenci bo moral biti vpisan tudi tekoči seštevek ur v tednu, mesecu oziroma letu, in sicer tako, da bodo jasno razvidne plus ali minus ure.

Delodajalec bo moral po novem delavca o podatkih iz evidence o izrabi delovnega časa za pretekli mesec pisno obvestiti do konca plačilnega dne, lahko tudi elektronsko. Poleg tega bo imel delavec možnost od delodajalca zahtevati seznanitev s podatki iz evidence enkrat tedensko. Določena je tudi obveznost delodajalca, da evidence trajno hrani na sedežu oziroma kraju opravljanja dela, denimo na gradbišču. Na ta način se ob obisku inšpektorjev ne bo mogel več izgovarjati, da podatkov nima pri sebi, in jih nato dostavljati v prirejeni obliki, kar se je pogosto dogajalo doslej.

Kršiteji bomo morali evidence voditi elektronsko

Novela uvaja tudi elektronsko vodenje evidenc, a le za delodajalce, ki jim je bila pravnomočno izrečena globa zaradi kršenja določb, povezanih z delovnim časom in evidencami, in sicer za dve leti. Poleg tega bodo lahko elektronsko vodenje evidenc enkrat letno lahko ob sumu kršitev predlagali predstavniki delavcev. Delodajalci se bodo morali do tega predloga opredeliti v 30 dneh, morebitno zavrnitev pa pisno utemeljiti in o njej obvestiti inšpektorat.

Kršiteljem grozijo precej višje sankcije..Za prekrške v zvezi z vodenjem evidenc so po novem določene med 1500 in 20.000 evrov, za prekrške v zvezi z elektronskim načinom vodenja evidence pa od 3000 do 20.000 evrov. Prav tako na novo so predvidene sankcije za odgovorno osebo delodajalca, in sicer v višini od 150 do 2000 evrov.

V. d. glavne inšpektorice Inšpekotara za delo Katja Čoh Kragolnik je danes napovedala usmerjeno akcijo nadzora izvajanja novele v vseh panogah.Kot je dejala, bodo v nadzorih upoštevali načelo sorazmernosti. »Pri majhnih kršitvah bomo izrekali zgolj opozorila oziroma opomine, pri večjih, sistematičnih oziroma dalj časa trajajočih kršitvah delavskih pravic, pa bomo temu primerno tudi ukrepali,« je dejala.

Delodajalci opozarjajo, da novela v praksi ni uresničljiva

Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), je povedala, da so bile ambicije sindikalne strani ob začetku pogajanj precej večje, zavzemali so se predvsem, da bi elektronske evidence veljale za vse delodajalce. »Na koncu je bil sprejet kompromis, za katerega verjamem, da za večino podjetij ne bo predstavljal nobenih težav,« je dejala. Po njenem mnenju bodo inšpektorji na začetku popustljivi, praksa pa bo pokazala, ali je zakon ustrezen.

Predsednik Obrtne zbornice Slovenije (OZS) Blaž Cvar pa je opozoril, da novela med socialnimi partnerji ni bila usklajena. »Res je sicer, da smo uskladili določbe glede elektronskih evidenc, še do danes pa nismo dobili pravilnika, po katerem bi bil ta zakon sploh izvedljiv. Vodenje evidenc je način, da se ugotovi obseg dela, pri čemer pa je treba upoštevati, da v sodobnih gospodarstvih ni pomemben čas, ampak opravljeno delo,« je povedal.

Po njegovi oceni zakon v praksi ni uresničljiv, zato pričakuje, da bo še več prirejanja evidenc in še več kršiteljev. »Dobili smo restriktivno in neživljenjsko zakonodajo, ki celotno gospodarstvo sili v nemogoče administriranje. Če se želi preprečiti kršitve, se je treba kršiteljev lotiti drugače, z bolj usmerjenimi nadzori,« je prepričan Cvar.

Na ministrstvu za delo pravijo, da bodo sproti spremljali izvajanje zakona in po potrebi spreminjali določbe, ki bi se morda izkazale za neživljenjske.