Premier Robert Golob se je v Rimu na delovnem srečanju s predsednico italijanske vlade Giorgio Meloni pogovarjal o migracijah, notranjem nadzoru na schengenskih mejah, strateškem sodelovanju med državama in manjšinskih vprašanjih. Premierja različnih političnih polov sta z zavezami za sodelovanje na različnih področjih, tudi manjšinskem, podkrepila dobre odnose med državama. Med drugim sta govorila tudi o Ukrajini, kjer sta se oba vnovič zavzela za ozemeljsko celovitost države, ki je že skoraj dve leti soočena z rusko agresijo. Melonijeva je sicer tudi v luči konflikta v Gazi izrazila zadovoljstvo, da bo Slovenija v kratkem postala nestalna članica varnostnega sveta ZN.

Meloni: nadzor odpravimo, ko bo možno

Golob je sicer v Rim prišel s svojimi zamislimi, kako urediti vprašanje migracij. Ob okrepljenem nadzoru na zunanjih mejah, premier zagovarja vzpostavljanje izobraževalnih centrov v državah migrantskega izvora, kjer bi tamkajšnje državljane izobraževali za poklice, ki so potrebni v Evropi in tako potem spodbujali regularno migracijo. V Rim je prišel tudi s sporočilom, da je potrebno storiti vse potrebno za ohranitev schengna. Njegova želja je tudi, da bi Italija nadzor na notranjih schengenskih mejah s Slovenijo odpravila še v tem letu.

Premierka Melonijeva takšnega zagotovila sodeč po izjavi na tiskovni konferenci, sicer ni dala. »Bolj kot bomo uspešni pri obrambi zunanjih meja, bolj bomo učinkoviti pri obrambi svobode gibanja znotraj EU,« je dejala ter ob razumevanju za težave obmejnega prebivalstva zaradi vnovičnih mejnih kontrol zagotovila, da bo nadzor na mejah s Slovenijo odpravljen takoj, ko bodo razmere to omogočale. »Oba se zavedava, da je bil schengen izjemen dosežek, ki ga je treba ohraniti. Skupna zaveza je, da bomo ponovno vzpostavili običajni mejni režim takoj, ko bodo razmere to dopuščale,« je poudarila.

Slovenija bo sodelovala pri humanitarni iniciativi za Gazo

Oba premiera sta sicer izpostavila dobro sodelovanje med državama. Melonijeva je posebej omenila dobro gospodarsko sodelovanje, Golob pa je izpostavil kar več področjih: od energetskega in političnega do obrambnega (Italija bi lahko bila dobavitelj opreme, ki jo Slovenija potrebuje ter partnerica v vojaških misijah) in humanitarnega. Spomnil je denimo na lansko obdobje energetske krize, ko je bila Italija prva, ki je Sloveniji priskočila na pomoč s sklenitvijo pakta o solidarnosti z oskrbo zemeljskega plina. »Alžirski plin, ki se danes vnovič steka v Slovenijo, prihaja preko ozemlja Italijo. To je bila pomembna gesta, ki smo jo morda pričakovali od koga drugega pa je nismo bili deležni, Italija pa je to naredila brezpogojno,« je sodelovanje pohvalil premier in med vrsticami malce ošvrknil sosednjo Hrvaško, s katero se je pri sklepanju solidarnostnega dogovora kar nekaj časa zatikalo.

Državi sta denimo tudi zaveznici pri zavzemanju začetka pristopnih pogajanj BiH, sodelovali pa bosta tudi pri lajšanju položaja prebivalcev Gaze. »Italija je že poslala na to območje ladijsko bolnišnico. Slovenija bo sodelovala tudi s svojimi kapacitetami pri tej iniciativi. Želimo, da se humanitarna pomoč Gazi čim prej odpre in verjamemo, da je morska pot tista, po kateri lahko do njih humanitarna pomoč prispe čim prej,« je nadaljnjo sodelovanje med državama opisal Golob.

Premier je še izpostavil, da sta z Melonijevo govorila o tem, kako lahko poskrbijo, da bodo vsi ljudje na obeh straneh meje od sodelovanja med državama imeli še več, manjšina pa da bo vir sožitja med državama. »S tem ko manjšini damo ustrezno mesto v dialogu med državama, lahko ta dialog še okrepimo,« je menil ter dodal, da priložnost za okrepitev odnosov ponuja tudi bližajoče se obdobje, ko bosta leta 2025 Gorica in Nova Gorica skupna evropska prestolnica kulture. Ob tej priložnosti je Golob v Slovenijo na obisk povabil »prijateljico Meloni«, tudi peš, da bi na ta način ponazorila bližino obeh držav.