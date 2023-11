Vsak mora znati speči palačinke. In to ne le tiste vsem znane tanke palačinke, ampak tudi te puhaste, debeljše, ameriške. Priprava res morda vzame kakšno minuto dlje, a se nato spečejo hitreje.

Originalne ameriške palačinke v ZDA največkrat postrežejo z malo masla – ki se na vročih palačinkah začne topiti – in z javorjevim sirupom. Seveda pa lahko palačinke postrežete z najljubšo marmelado, lešnikovim namazom, medom, sadjem … Odlične pa so tudi kar same, zato le previdno, ko jih pečete, da ne bodo vse zginile še pred postrežbo.

Najtežja stvar pri pripravi teh palačink je ločevanje beljaka in rumenjaka. Tako to naredite: primite jajce, ga nežno potolcite ob dno pulta – nikar ga ne potolcite ob rob sklede, saj se takrat še raje ponesreči – ga s prsti primite na obeh koncih in nežno ločite tam, kjer se je prelomilo. Jajce bo le na eni polovički prelomljene lupine, vaša misija pa je s prosto polovico lupine zajeti ves rumenjak in v drugi polovici lupine pustiti le beljak. Če ne uspete takoj, poskusite še enkrat. Najverjetneje se bo beljak zlil ven iz lupine, zato poskrbite, da to počnete nad skodelico. Nato ves beljak spustite v skodelico, s polovičko lupine pa rumenjak prenesite v drugo skodelico. Nič hudega, če kaj beljaka ostane pri rumenjaku, poskrbite le, da bo beljak čim bolj čist, torej brez rumenjaka. Če slučajno kakšna kapljica rumenjaka le uide k beljaku, se ne sekirajte preveč. Sneg bi se vseeno moral narediti. Z vajo pa bo ločevanje rumenjaka in beljaka postalo resnično enostavno. Le pogumno!

Z maso, ki jo pripravite z navedenimi sestavinami, lahko spečete približno 8 palačink – 4 jih namenite eni osebi, s preostalimi pa se pockrljajte vi.

Poglejte si tudi kratek VIDEO priprave:

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi oz. 8 palačink)

1 jajce

100 g moke

1/2 žličke pecilnega praška

1 ščepec soli

1 dl mleka

0,5 dcl vode

(kokosovo) maslo za mazanje ponve

javorjev sirup

sveže sadje

PRIPRAVA

Jajce ubijte in ločite rumenjak od beljaka. Z beljakom in ščepcem soli naredite sneg – z metlico beljak ročno stepajte, v parih minutah dobite kompakten sneg. Rumenjak zmešajte, dodajte mleko in vodo ter premešajte. Moki dodajte pecilni prašek in oboje dobro umešajte z rumenjakom, mlekom in vodo. Na koncu v maso nežno z lopatko umešajte še sneg.

Ponev dobro segrejte, potem pa dodajte malo masla. Z veliko žlico oblikujte male palačinke. Palačinke se bodo dvignile šele potem, ko jih obrnete. Pred vsako novo rundo palačink na ponvi segrejte malo masla. Na enak način specite palačinke iz vse mase.

Palačinke skupajte s sadjem serviraj na krožnik, prelijte z javorjevim sirupom ter postrezite.