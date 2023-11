Gašperlin je povedal, da so nadzor uvedli zaradi skrbi radikalizacije znotraj EU v luči razmer na Bližnjem vzhodu, zaradi vojne v Ukrajini in tudi za preprečevanje izkoriščanja migrantskih poti za namene terorizma. Policija pripravlja novo podaljšanje nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko za novih dvajset dni. To bo pričelo veljati po izteku trenutnega nadzora, ki se izteče 19. novembra.

Z uvedbo nadzora so obravnavali 3709 nedovoljenih prehodov meje, pri čemer je šlo v večini primerov za prečkanje meje s Hrvaško. V času nadzora so vstop zavrnili 291 državljanom tretjih držav. V celotnem letu so doslej zabeležili 52.506 nedovoljenih prehodov meje. Tudi tu se je velika večina (50 tisoč) nedovoljenih prehodov zgodila na meji s Hrvaško. V juliju, avgustu in septembru so zabeležili povečanje trenda prehodov, z oktobrom pa se je trend znova umiril.

Slovenija je mejni nadzor 21. oktobra uvedla po odločitvi Italije o nadzoru na slovenski meji. Gašperlin je ob tem deja, da večjih čakalnih dob, ki bi presegale pol ure, zaradi poostrenega nadzora ni bilo.