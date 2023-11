Pogovori med sindikalisti in ministrom Boštjančičem so potekali od 9ih do 12ih, vendar niso uspeli zbližati stališč, predvsem glede vprašanja povišanja nekaterih plač za sedem plačnih razredov.

Stavka bo jutri potekala na upravnih enotah na Ptuju, Novem mestu, Ljubljani, Jesenicah, Novi Gorici, Ruše in Maribor.

Pojasnila, kako natančno bo potekala stavka in katere nujne storitve bodo strankam zagotavljali, še čakamo.

Odziv ministrstva za javno upravo oziroma finance bomo objavili takoj, ko ga dobimo.