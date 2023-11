Avtomobil italijanskih registrskih oznak so policisti zaradi nezanesljive vožnje želeli ustaviti med Čatežem ob Savi in Drnovim. Voznik njihovih navodil ni upošteval, ampak je vožnjo le še pospešil. Vozil je tudi z okoli 220 kilometri na uro.

Na izvozu za Dobruško vas se mu je avtomobil pokvaril, voznik pa je iz njega pobegnil. Policisti so ga izsledili in prijeli nedolgo zatem na območju Zavinka. Ugotovili so, da gre za organizatorja prevozov migrantov iz Italije, ki je v vozilu prevažal pet Sircev in enega Turka.

Odvzeli so mu prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. Zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z migranti pa še niso zaključeni.

Pri Ivančni Gorici pa so policisti ponoči ustavili vozilo poljskih registrskih oznak. Ugotovili so, da v njem turški voznik prevaža osem državljanov Turčije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Vozniku so odvzeli prostost, postopki in aktivnosti v povezavi s tujci pa še potekajo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.