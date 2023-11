»Indonezija poziva ZDA, naj storijo več za zaustavitev grozodejstev v Gazi. Prekinitev ognja je nujna za dobrobit človeštva,« je dejal predsednik največje muslimanske države na svetu, ki se bo skupaj z Bidnom ta teden v San Franciscu udeležil vrha držav članic Azijsko-pacifiškega foruma o gospodarskem sodelovanju (Apec).

Widodo je že v nedeljo izjavil, da Bidnu prinaša odločno sporočilo z vrha arabskih in muslimanskih voditeljev v Rijadu, kjer so obsodili dejanja Izraela in zahtevali prekinitev ognja. Dejal je tudi, da Bidnu prinaša sporočilo palestinskega premierja Mahmuda Abasa.

Biden se je v svojem nagovoru novinarjem v Ovalni pisarni Bele hiše osredotočil na načrte za nadgradnjo gospodarskega in drugega sodelovanja z Indonezijo v strateško partnerstvo. ZDA namreč sestavljajo zavezništva v regiji Azije in Pacifika za omejitev širjenja vpliva Kitajske.

Bidne in Widodo sta se med drugim pogovarjala o ključnih mineralih za akumulatorje električnih avtomobilov in o drugih tehnologijah čiste energije, kjer ima Indonezija velike rezerve.

Widodo in drugi voditelji bodo v sredo na vrhu Apeca pozorno spremljali sestanek med Bidnom in kitajskim predsednikom Xi Jinpingom v času, ko si ZDA in Kitajska po izjavah državnih uradnikov prizadevata za izboljšanje odnosov, obenem pa si obe prizadevata za zavezništva s pomembnimi državami, kot je Indonezija.

Indonezija je deležna velikih vlaganj in posojil od Kitajske, med drugim za projekte infrastrukture.