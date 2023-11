Izraelski tanki so danes zavzeli položaje pred vrati največje bolnišnice v mestu Gaza, ki je postala glavna tarča v bitki za nadzor severnega dela Gaze, medtem ko pacienti umirajo zaradi pomanjkanja goriva za proizvodnjo elektrike, med njimi tudi otroci, pravijo tamkajšnji zdravniki. »Tanki so pred bolnišnico. Smo pod popolno blokado. Gre za izključno civilno območje, samo bolnišnično osebje, pacienti, zdravniki in drugi civilisti smo tu. Nekdo bi moral to ustaviti,« je dejal kirurg v bolnišnici Šifa, dr. Ahmed El Mokalalati, in nadaljeval: »Bombardirali so cisterne z vodo, bombardirali so vodnjake, bombardirali so tudi črpalke za kisik. Vse v bolnišnici so bombardirali.« V zadnjih treh dneh je zaradi obleganja in pomanjkanja elektrike umrlo 32 pacientov, tudi trije novorojenčki, navaja Hamasovo ministrstvo za zdravstvo. V kompleksu je bilo danes še najmanj 650 pacientov.

Vrsta medsebojnih obtožb in zanikanj

Izrael trdi, da je Hamas pod bolnišnico izkopal sistem predorov, kjer se nahaja tudi njegovo poveljstvo, in da civiliste uporablja za živi ščit. Hamas, ki je pred mesecem dni sprožil sedanjo krizo z vdorom v Izrael iz Gaze, pobojem več kot 1400 ter ugrabitvijo več kot 240 ljudi, trditve Tel Aviva zanika. Izrael je na operacijo Hamasa odgovoril najprej z letalskimi napadi in nato s kopensko ofenzivo, v kateri je bilo po navedbah oblasti v Gazi ubitih že več kot 11.000 ljudi, od tega več kot 40 odstotkov otrok.

Izrael je zaradi naraščanja civilnih žrtev pod vse večjim pritiskom mednarodne skupnosti, premier Benjamin Netanjahu pa je v pogovoru za CNN odgovornost pripisal Hamasu. Dejal je, da ni razloga, da bolnišnice Šifa ne bi mogli evakuirati po za to določenih evakuacijskih poteh in da evakuacijo ovira Hamas. Med drugim so nameravali evakuirati dojenčke iz neonatalne ambulante in pustiti tristo litrov goriva pred vrati bolnišnice za delovanje generatorjev, da pa je to preprečil Hamas. Palestinske oblasti na drugi strani trdijo, da izraelska vojska z brezpilotnimi letali in z ostrostrelci strelja na ljudi, ki prehajajo med stavbami bolnišničnega kompleksa, kar izraelska vojska zanika. Dr. Mokalalati je dejal, da je v enem inkubatorju zdaj po osem otrok (običajno imajo vsak svojega) in da jih grejejo s tisto energijo, kar je še imajo. »Pričakujemo, da jih bomo izgubili vsak dan več,« je dejal, potem ko so trije umrli in jih pri življenju ostaja še 36.

Boji potekajo tudi pri drugi veliki bolnišnici na severu Gaze, Kuds. Po navedbah palestinskega Rdečega križa konvoj, ki so ga poslali za evakuacijo pacientov in osebja, ni dosegel bolnišnice. Izraelska stran navaja, da so na njihove vojake streljali z vhoda v bolnišnico, objavila je posnetek, na katerem je skupina moških, eden pa nosi nekaj podobnega raketometu.

EU razmišlja o Gazi po koncu bojev

Znova se krepi tudi bojazen pred širitvijo konflikta. Na severu Izraela ob meji z Libanonom se povečuje število incidentov, ZDA pa so znova napadle položaje proiranske milice v Siriji.

Zunanji ministri članic EU so na zasedanju v Bruslju podprli predlog visokega predstavnika EU za zunanjo politiko, Josepa Borrella, za Gazo po koncu trenutnih napetosti. Palestincev ne bi smeli pregnati z območja Gaze, njeno ozemlje se ne sme zmanjšati oziroma je Izrael ne sme trajno okupirati, Hamas se ne sme vrniti v Gazo, rešitev za Gazo mora biti del celovite rešitve palestinskega vprašanja, Gazi bi morale vladati legitimne palestinske oblasti, pri iskanju rešitve pa bolj sodelovati arabske države, se glasi predlog. EU bo pri zagovarjanju takšnega pristopa sodelovala z ZDA in arabskimi državami, so dodali, nasploh pa se bo Unija morala bolj posvetiti Bližnjemu vzhodu, je dejal Borrell, ki se odpravlja na turnejo po regiji.