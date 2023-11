Precej spremenjena in zelo okrepljena Krimova zasedba je sezono med evropsko elito začela sanjsko: s tremi zmagami na uvodnih treh tekmah proti poljskemu Lubinu (36:18), danskemu Esbjergu (33:27) in madžarskemu Ferencvarošu (32:26), kar je prineslo začasno prvo mesto – skupaj z danskim Ikastom – na lestvici skupine B. A nato so krimovke na naslednjih štirih dvobojih kar trikrat izgubile (Ikast 32:33, Rapid Bukarešta 22:27, francoski Metz 22:28) in enkrat remizirale (Kristiansand 24:24), od možnih osmih točk osvojile le eno in zdrsnile na četrto mesto s sedmimi.

Po nesrečnem porazu proti Ikastu (za Danke je zmagoviti gol dosegla Čehinja Marketa Jerabkova le sekundo pred koncem) in domačem remiju s trikratnim zaporednim evropskim prvakom Kristiansandom je Krim na zadnjih dveh tekmah popolnoma odpovedal. Tako proti Rapidu v Bukarešti kot proti Metzu v Ljubljani – na četrti tekmi v ligi prvakinj v Stožicah je bil to prvi Krimov domači poraz – je dosegel le po 22 golov, na prejšnjih petih pa v povprečju kar 31,4 na tekmo. O nemoči ekipe trenerja Dragana Adžića veliko pove naslednji statistični podatek: niti proti Romunkam (največji zaostanek je znašal šest golov) niti proti Francozinjam (rekordni minus je bil osem golov) ni niti enkrat vodila, neodločen izid pa je obakrat držala le pri začetnih 0:0.

A ob tem je treba omeniti, da sta obakrat manjkali organizatorki igre, Rusinja Darja Dmitrijeva in Slovenka Nina Zulić. Prva je obnovila staro poškodbo ahilove tetive, druga je v veselem pričakovanju in sezona je zanjo že končana. Dmitrijeva je na prvih štirih tekmah dosegla 25 golov, naslednje tri je izpustila zaradi poškodbe, a je skupaj s Tjašo Stanko še vedno tretja strelka ekipe za krilnima igralkama Jovanko Radičević (31) in Tamaro Mavsar (28). Tudi zaradi odsotnosti Dmitrijeve in Zulićeve imajo slovenske prvakinje z 201 doseženim golom (povprečje 28,7 na tekmo) šele deveti najučinkovitejši napad med elitno šestnajsterico (prvi Ikast, 248), rešuje pa jih obramba, ki je prejela le 183 golov (povprečje 26,1) in je za madžarskim Györom (169) druga najtrdnejša v celotni ligi prvakinj.

Po polovici skupinskega dela se Krimu prvi dve mesti v skupini, ki prinašata neposredno uvrstitev v četrtfinale, počasi odmikata. Realnejši je boj za mesta od tri do šest, ki v osmini finala prinaša nasprotnika po sistemu A3-B6, A4-B5, A5-B4 in A6-B3, glavni cilj sezone, uvrstitev na sklepni turnir najboljše četverice v Budimpešti, pa še zdaleč ni izgubljen. »Vseh težav, ki smo jih imeli v zadnjem času, nismo uspeli nadomestiti do takšne mere, da bi se lahko enakovredno upirali takšnima vrhunskima ekipama, kot sta Rapid in Metz. A dekletom ničesar ne zamerim, na igrišču so dale vse od sebe,« pravi trener Dragan Adžić.

Že v nedeljo sledi povratni dvoboj proti Metzu v Franciji, morebitni poraz pa bi Krimu še dodatno otežil evropsko pot. »Zdaj se bomo skušali vsi skupaj zbrati, čeprav bo po zadnjih dveh tekmah in dveh porazih to še toliko težje. A na srečo je do še dovolj tekem, da se lahko vrnemo na kakovostno raven z začetka evropske sezone,« ostaja optimistično razpoložen 53-letni Črnogorec. Po obračunu v Franciji sledi v ligi prvakinj več kot mesec in pol dolg reprezentančni premor, med katerim Adžića kot selektorja izbrane vrste Slovenije čaka nastop na SP, ki ga bodo od 29. novembra do 17. decembra gostile Danska, Norveška in Švedska ter na katerem bodo njegove varovanke igrale v prvem delu v skupini D v norveškem Stavangerju s Francijo, Angolo in Islandijo.

Skupina A, vrstni red po 7. krogu: Györ 14, Odense in Bietigheim po 10, CSM Bukarešta in Debrecen po 7, Brest 5, Budućnost 3, Sävehof 0, skupina B: Esbjerg 12, Metz in Ikast po 10, Krim in Rapid po 7, Kristiansand in Ferencvaroš po 5, Lubin 0.