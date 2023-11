Po uspehu slovenske ženske teniške reprezentance v polfinale v pokalu Billie Jean King smo se pogovarjali z direktorjem Tenisa Slovenije Gregorjem Krušičem. Medtem ko se je začenjal drugi polfinale med favorizirano Češko in presenetljivo letošnjo zmagovalko Kanado, smo sedeli na tribuni stadiona La Cartuja v Sevilli. Grenkobi poraza proti Italiji, v katerem sta Kaja Juvan in Tamara Zidanšek ob zgodovinskem uspehu drago prodali svojo kožo, ni bilo moč ubežati, a se je direktor ponosno ozrl na preteklost in predstavil ambiciozne načrte prihodnosti.

Sebe izločil iz zgodbe

»Šest let smo gradili zgodbo, ki se je v Sevilli končala na predzadnji stopnici. Poraz je bil grenak, a smo na dosežek zelo ponosni. Po številnih uspehih preteklosti Mime Jaušovec in uvrstitvi Tamare Zidanšek v polfinale Rolanda Garrosa smo v Andaluziji dosegli največji uspeh slovenskega tenisa. Imamo dobro osnovo in na njej lahko gradimo naprej. Imamo dve zelo čvrsti igralki, pred katerima je svetla prihodnost. Tamara Zidanšek se z novim trenerskih štabom vrača med najboljše na svetu, kar je nazorno pokazala na trdi podlagi v Sevilli. Tudi Kaja Juvan je v precej boljšem stanju kot pred meseci. Sicer še čakamo njeno rezultatsko eksplozijo, a verjamemo, da bo do nje prišlo. Izpostaviti moramo bliskovit napredek Veronike Erjavec. V Elo Nalo Milić vlagamo veliko, jo podpiramo z vabili na turnirje. Kar zadeva ženski tenis, smo na konju. Drugače je pri moških, a se trudimo tudi na tej strani. Verjamemo, da bo bolje,« je izpostavil Gregor Krušič.

V nadaljevanju pogovora je bil direktor ponižen do uspehov slovenske ženske teniške reprezentance, saj se je povsem odločil iz zgodbe. »Zastavila sta jo predsednik strokovnega sveta Marko Por in selektor Andrej Kraševec, podprl pa jo je tedanji predsednik zveze Marko Umberger. Svoje vizije o pomladitvi reprezentance in trdi bazi s Kajo Juvan in Tamaro Zidanšek sta se skupaj z Danielom Šantlom držala kot pijanec plota in nista odstopala, čeprav je bila denimo Andreja Klepač med dvojicami med najboljših deset igralk na svetu, Polona Hercog pa nekaj časa najvišje uvrščena Slovenka med posameznicami. Izkazalo se je, kako pomembno je bilo, da se je strokovno vodstvo ves čas držalo svoje strategije. Zgradili so duh reprezentance. Modra poteza je bila, da je Andrej Kraševec v reprezentanco povabil Blaža Kavčiča ter okrepil strokovni tim.«

V Sevilli sestankovanja z uglednimi funkcionarji

Uspehi v profesionalnem tenisu zvišujejo ugled v mednarodnem merilu. To je letos v Sevilli občutilo vodstvo slovenske reprezentance, njen predsednik Andrej Slapar, podpredsednik Miran Kraševec in prva dama slovenskega tenisa Mima Jaušovec, ki je v andaluzijski metropoli na vsakem koraku krasila slovensko podobo. »Na mednarodnem parketu, kjer sem zelo aktiven, smo bili deležni velike pozornosti. Prejeli smo številne čestitke, opazujejo nas z odprtimi očmi in ne morejo verjeti, kakšno zgodbo smo sestavili. Z nami želijo sestankovati funkcionarji, ki so nas doslej pozdravljali od daleč. V Sevilli sem imel konstruktivni sestanek s predsednikom Evropske teniške organizacije Ivom Kaderko, ki bo za funkcijo vnovič kandidiral marca na volilni skupščini v Portorožu. Na sprehod me je med svojim vsakodnevnim ritualom med sedmo in osmo uro zjutraj povabil tudi predsednik Mednarodne teniške organizacije David Hagerty, ki je bil aprila tudi naš gost v Kopru, kjer smo se uvrstili v svetovno skupino,« odgovarja Gregor Krušič.

Tenis Slovenija je svoj proračun v desetih letih zvišala za petkrat, in sicer na tri milijone evrov. »Prihodnje leto bomo organizirali 18 moških in 21 ženskih turnirjev, tako da računamo, da bomo proračun dvignili na štiri milijone evrov in pol. Veliko bomo vlagali v mladinski tenis,« je visoke načrte predstavil Krušič. Dotaknili smo se tudi največjega slovenskega ženskega turnirja, ki se je letos preselil v Ljubljano. Krušič je priznal, da so mnenja okrog lokacije deljena, da pa se sam odkrito zavzema, da bi turnir ostal v Ljubljani. Po Krušičevih besedah bodo naredili vse, da bo v Sloveniji znova turnir WTA 250, saj imajo investitorja za nakup licence. Izpostavimo še, da bo v naslednjih dneh znan nasprotnik Slovenije v kvalifikacijah za uvrstitev na finale pokala Billie Jean King. Če bodo spomladi Slovenke zmagale, bodo prihodnje leto znova igrale v Sevilli, kjer bo finale še najmanj dve leti. Če bo Slovenija igrala doma, bo dvoboj aprila na Bonifiki, kjer sta Kaja Juvan in Tamara Zidanšek proti Romuniji uprizorili redko viden preobrat ter se po zaostanku z 0:2 veselili zmage s 3:2.