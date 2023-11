Ne štejejo več

Ne štejejo več. Ne štejejo več. Smrtnih žrtev v Gazi ne štejejo več. Nemogoče je prešteti vsa tista nedonošena življenja, raztresena med ruševinami pod stalno eksplozijo; vsa tista lačna usta, suhe jezike, strelne rane, črne, rjave, zelene, modre, mlade, mlade, mlade oči. Kako boš preštel reke, morja, oceane solz, ki bruhajo iz oči otrok, ki že en mesec ne morejo spati? Patetično, praviš, govoriti o otrocih v vojni? Na prvo žogo? Brez domišljije? A so reke in so morja in so oceani. Solz. Vsake otroške solze tečejo s takšno silovitostjo; že za navaden bombon v trgovini. Kako jočejo otroci pred smrtjo? Na kaj pomislijo, preden ugasnejo za vedno? Pokličejo mamo? Brata? Sosedovo deklico? Se spomnijo na mačjega mladiča, ki so ga božali na soncu, ko sonce še ni padalo z neba in pobijalo vsega pod sabo? Imajo sploh čas za misel? Imajo trenutek za hlip? In ko zahlipajo, če zahlipajo – je to njihov zadnji izdih? Patetično spet? Najbrž. A to so vprašanja, ki se mi danes zdijo pomembna.