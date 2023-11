Somalijo so med drugim zaradi vremenskega pojava El Nino v začetku meseca zajeli močni nalivi. Ti so sledili hudi suši, ki je prebivalce že tako revne države na Afriškem rogu pahnila na rob lakote.

Po besedah somalijskega ministra za informiranje Dauda Aveisa so oblasti doslej potrdile smrti 31 ljudi, vendar obstaja možnost, da se bo to število še povečalo. »Pol milijona ljudi je zaradi poplav zapustilo svoje domove,« je dejal in opozoril, da bi lahko poplave prizadele še dodatnih 1,2 milijona ljudi.

Največ škode so poplave povzročile v regiji Gedo na jugu države in v osrednji regiji Hiran, kjer je sicer sezonska reka Šabele prestopila bregove in zalila mesto Beledvejne.

Predsednik države Šeik Mohamud je danes na izredni seji vlade razglasil izredne razmere v državi. Ob tem je poudaril, da je treba prizadetim prebivalcem nujno zagotoviti pomoč.